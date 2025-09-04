Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın Bunga Bunga villası satışa çıktı

2010'da dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin düzenlediği alemlerle gündeme gelen ve "Bunga Bunga skandalının" patlak verdiği lüks villa satışa çıkıyor. İtalyan medyası partilere katılan Afrika asıllı hayat kadınlarını bulurken olay İtalyan siyasetinde büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti.

500 MİLYON EURO İSTENDİ

2023'te yaşama veda eden Berlusconi'nin mirasçıları, 120 hektarlık "Bunga Bunga villasını" satışa çıkarma kararı aldı. Villanın içinde 7 adet yüzme havuzu ve bir yapay yanardağ bulunduğu belirtilirken, villa için 500 milyon euro istendiği kaydedildi.

180 metrekarelik kapalı garaj, çok sayıda şelale, sera ve büyük bir amfitiyatronun yer aldığı villayı geçmişte ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush, İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimler ziyaret etmişti.