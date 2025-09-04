Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın Bunga Bunga villası satışa çıktı

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin partiler düzenlediği ve "Bunga Bunga" skandalıyla bilinen lüks villası satışa çıkıyor. Villa Certosa isimli villanın satış fiyatı belli oldu.

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın Bunga Bunga villası satışa çıktı

2010'da dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin düzenlediği alemlerle gündeme gelen ve "Bunga Bunga skandalının" patlak verdiği lüks villa satışa çıkıyor. İtalyan medyası partilere katılan Afrika asıllı hayat kadınlarını bulurken olay İtalyan siyasetinde büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın Bunga Bunga villası satışa çıktı 1

500 MİLYON EURO İSTENDİ

2023'te yaşama veda eden Berlusconi'nin mirasçıları, 120 hektarlık "Bunga Bunga villasını" satışa çıkarma kararı aldı. Villanın içinde 7 adet yüzme havuzu ve bir yapay yanardağ bulunduğu belirtilirken, villa için 500 milyon euro istendiği kaydedildi.

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın Bunga Bunga villası satışa çıktı 2

180 metrekarelik kapalı garaj, çok sayıda şelale, sera ve büyük bir amfitiyatronun yer aldığı villayı geçmişte ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush, İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimler ziyaret etmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venedik'in sembolü olarak biliniyordu Çinli çıktı! Venedik'in sembolü olarak biliniyordu Çinli çıktı!
Netflix'ten büyük 'kaçış': Eylül ayında platformdan ayrılan popüler yapımlar alarm veriyor!Netflix'ten büyük 'kaçış': Eylül ayında platformdan ayrılan popüler yapımlar alarm veriyor!

Anahtar Kelimeler:
Silvio Berlusconi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

Kurultay davasında flaş gelişme! Mahkeme, İstanbul Kongresi dosyalarını istedi

Kurultay davasında flaş gelişme! Mahkeme, İstanbul Kongresi dosyalarını istedi

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın lüks villası satışa çıktı

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın lüks villası satışa çıktı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmişlerdi! Tazminat kazandılar

Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmişlerdi! Tazminat kazandılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.