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Genç kız çaldı, o eşlik etti

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

İzleyenlere keman dinletisi sunan genç kız ve köpeğin görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

Avusturyalı bir sokak sanatçısı kemanıyla resital veriyordu, haski cinsi köpeği de genç kıza eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
haski Keman kız köpek sosyal medya

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