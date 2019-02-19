Mynet Trend

Genç kız, köpeğini şahinden böyle kurtardı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

ABD'de bir genç kızın bahçeye oynamaları için çıkardığı yavru köpeklerinden birine şahin saldırdı. Olayı gören genç kız hemen bahçeye koşup, bahçedeki minderle şahine vurarak köpeğini kurtardı.

Olay ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde meydana geldi.

Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin çatısındaki bir şahinin bahçedeki köpekleri izlediği görülüyor. Şahin, ardından köpeklerden birini yakalayıp, uçmaya çalıştığı görülüyor. Yavru köpeği yakalayan şahin, uçmaya çalıştığı sırada köpeğin sahibi durumu fark ediyor ve bahçeye koşuyor. Bahçede bulduğu bir minderle şahine saldırarak köpeğini kurtarmayı başaran genç kız, ardından köpeklerini kucaklayıp hemen içeri koşuyor.

Kadının içeri girmesinin ardından şahin uçarak uzaklaşıyor.

(DHA)

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd köpek Şahin

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Feci ölüm anı kamerada

Feci ölüm anı kamerada

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD polisi, bebeği kurtarmak için mahkumlardan yardım istedi

Ailenin yardımına mahkumlar yetişti

Brezilya'da stadı su bastı

Stadı su bastı! Panik anları kamerada

NASA, Mars'a ilk insanlı seferi için komik astronotlar arıyor

NASA, Mars'a ilk insanlı seferi için komik astronotlar arıyor

Uçan Balina: Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL deneme uçuşlarını tamamladı

Dev kargo uçağı deneme uçuşlarını tamamladı

Görme yetisini kaybetti ama sanatını asla!

Görme yetisini kaybetti ama sanatını asla!

Zeytinburnu'nda iki inatçı sürücü trafiği birbirine kattı!

İnatçı sürücüler trafiği birbirine kattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.