Genç kız, köpeğini şahinden böyle kurtardı

Olay ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde meydana geldi.

Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin çatısındaki bir şahinin bahçedeki köpekleri izlediği görülüyor. Şahin, ardından köpeklerden birini yakalayıp, uçmaya çalıştığı görülüyor. Yavru köpeği yakalayan şahin, uçmaya çalıştığı sırada köpeğin sahibi durumu fark ediyor ve bahçeye koşuyor. Bahçede bulduğu bir minderle şahine saldırarak köpeğini kurtarmayı başaran genç kız, ardından köpeklerini kucaklayıp hemen içeri koşuyor.

Kadının içeri girmesinin ardından şahin uçarak uzaklaşıyor.

(DHA)

