Genç oyuncu hayatının şokunu yaşadı! Sette korkunç kaza

Hickson, yapım şirketini dava etmeye hazırlanıyor.
Hayatı karardı: Yüzümün sol yanı gitti
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Rol aldığı filmin setinde geçirdiği korkunç kaza hayatını kararttı,
Kanadalı oyuncu Taylor Hickson, büyük bir heyecanla yeni filmine başlarken başına geleceklerden habersizdi.
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20 yaşındaki Hickson, Ghostland filminin kadrosunda yer alan Taylor Hickson, sette korkunç bir kaza geçirdi.
Kaza sonrasında genç oyuncunun yüzünde belirgin izler kaldı.
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Taylor Hickson, Ghostland adlı korku filminin setinde bir cam kapının üzerine düştü.
2016 yılının Aralık ayında yaşanan olayda genç oyuncunun yüzünde derin kesikler meydana geldi.
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Uzun süre hastanede yatan ve tedavi sonrasında da yüzünde izler kalan Hickson, film şirketine dava açtı.
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Taylor Hickson, çekim sırasında yönetmen Pascal Laugier'in kendisine cam kapıya daha hızlı çarpmasını söylediğini belirterek, bu yüzden kazadan bu kadar çok zarar gördüğünü ileri sürdü.
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Taylor Hickson kaza sonrasında yaşananları şöyle anlattı:
"Sette görevli bir kadın hemen koşarak bir sürü peçete getirdi. Yüzümü bu peçetelerle silmeye başladı. O kadar çok kan vardı ki!! Film şirketi kazanın ardından genç oyuncunun lazer ve silikon tedavisi görmesini ve masraflarını da üstlenmeyi önerdi. Ancak Hickson "Yüzünün kazadan sonraki görüntüsü nedeniyle derin şekilde yaralandığını, izler yüzünden kendine güvenini yitirdiğini ve mesleki kariyerinin tehlikeye girdiğini" belirtti.
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İşin bir başka ilginç yanı, kazadan sonra Taylor Hickson'ın yüzünün tıpkı filmin afişindeki gibi kesiklerle dolu olması.
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Taylor Hickson, sosyal medyada paylaştığı pozlarında genellikle yüzünün sol yanındaki yara izlerini eliyle kapatıyor ya da filtreler yardımıyla ortadan kaldırıyor.
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