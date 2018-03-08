Genç oyuncu hayatının şokunu yaşadı! Sette korkunç kaza

5 / 12 Taylor Hickson, çekim sırasında yönetmen Pascal Laugier'in kendisine cam kapıya daha hızlı çarpmasını söylediğini belirterek, bu yüzden kazadan bu kadar çok zarar gördüğünü ileri sürdü.

6 / 12 Taylor Hickson kaza sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Sette görevli bir kadın hemen koşarak bir sürü peçete getirdi. Yüzümü bu peçetelerle silmeye başladı. O kadar çok kan vardı ki!! Film şirketi kazanın ardından genç oyuncunun lazer ve silikon tedavisi görmesini ve masraflarını da üstlenmeyi önerdi. Ancak Hickson "Yüzünün kazadan sonraki görüntüsü nedeniyle derin şekilde yaralandığını, izler yüzünden kendine güvenini yitirdiğini ve mesleki kariyerinin tehlikeye girdiğini" belirtti.