Kalçasını büyütmek isterken kabusu yaşadı! "Doktorlar enfeksiyonun kalçamı patlatacağını söyledi"

Kıvrımlarını en üst düzeye çıkartmak için Brezilya Popo Estetiği (BBL) operasyonunu seçen bir Instagram fenomeni, ameliyatın vücudunda yarattığı olumsuz etkilerden söz ederek duruma isyan etti. Hayranlarının "hatalarından ders almasına" yardımcı olmak için hikayesini anlatmaya karar veren Angela Babicz, "Cerrah büyük bir titizlikle işini yerine getirdi. Yapılması gereken her şeyi yaptım. Kelimenin tam anlamıyla bir plastik cerrahın ideal hastasıydım. Ameliyat zordu, iyileşmek daha da zordu ama başardım ve vücuduma kesinlikle takıntılıydım. Yeni şeklimi sevdim ve ilk başta hiçbir sorun yaşamadım. Ancak birkaç ay sonra her şey değişti.Doktorlar enfeksiyonun kalçamı patlatacağını söyledi" dedi.
Estetik operasyonundan 5 ay sonra kalçasının üzerine oturma konusunda zorluk yaşadığını söyleyen Babicz, "Kalçalarımda ağrıyla birlikte morluklar oluşmaya başladı. Seyahatten eve döndüğümde soyundum ve aynada kendimi kontrol ettiğimde tarafta büyük bir kırmız leke nokta vardı. Sanki yumruk yemiş gibiydim" diye konuştu.
Angela cerrahıyla temasa geçmeyi başardı ve cerrah ona debridmana (ölü dokuların alınmasına yönelik bir prosedür) ihtiyacı olduğunu söyledi. Cildinin soyulmaya başladığını ifade eden Babicz, "Sadece kızarıklıklar ve şişlikler geri dönmekle kalmıyor, aynı zamanda cildim soyuluyor, bu da enfeksiyonun cildime doğru ilerlemeye çalıştığı anlamına geliyordu. Bölgeden gelen koku kesinlikle iğrençti. O kadar inanılmaz acı veriyordu ki, duşta yanıyordu." ifadelerini kullandı.
Cerrahın kendisine suyla taşınan bir bakterinin neden olduğu enfeksiyonla mücadele ettiği için ameliyat olması gerektiğini dile getirdiğini belirten Babicz, "Genel anestezi altına alınmam gerekecek ve tüm alanın insan eliyle mümkün olduğu kadar iyice temizlenmesi gerekecekti. Geride tek bir hücrenin bile kalmadığından emindim.Bu noktada bu bakteri beni içten dışa canlı canlı yemişti, bu yüzden hiçbir risk almaya istekli değildim ve ameliyatı geçtim.Gerçekten köpek ısırığı gibi görünüyor. Bazen yalan söylüyorum ve insanlara sırf havalı görünmek için vurulduğumu söylüyorum" diye konuştu.