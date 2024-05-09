Kalçasını büyütmek isterken kabusu yaşadı! "Doktorlar enfeksiyonun kalçamı patlatacağını söyledi"

Kıvrımlarını en üst düzeye çıkartmak için Brezilya Popo Estetiği (BBL) operasyonunu seçen bir Instagram fenomeni, ameliyatın vücudunda yarattığı olumsuz etkilerden söz ederek duruma isyan etti. Hayranlarının "hatalarından ders almasına" yardımcı olmak için hikayesini anlatmaya karar veren Angela Babicz, "Cerrah büyük bir titizlikle işini yerine getirdi. Yapılması gereken her şeyi yaptım. Kelimenin tam anlamıyla bir plastik cerrahın ideal hastasıydım. Ameliyat zordu, iyileşmek daha da zordu ama başardım ve vücuduma kesinlikle takıntılıydım. Yeni şeklimi sevdim ve ilk başta hiçbir sorun yaşamadım. Ancak birkaç ay sonra her şey değişti.Doktorlar enfeksiyonun kalçamı patlatacağını söyledi" dedi.



