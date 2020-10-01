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Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti! Arif Akpınar kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 09:44 | Son Güncelleme

MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda beyninde tümör tespit edilen 36 yaşındaki şarkıcı Arif Akpınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti! Arif Akpınar kimdir?

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sanatçı Arif Akpınar'ın beyninde tümör tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı kurtarılamadı.

"GENÇ YAŞTA BİZİ BIRAKIP GİTTİ"

Twitter hesabından acı haberi duyuran yapımcı Bülent Seyhan, Arif Akpınar, çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp gittin, ışıklar yoldaşın olsun" dedi. Arif Akpınar, Seyhan Müzik etiketiyle çıkarttığı 'Kilit' adlı şarkısıyla ünlenmişti.

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ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı.Arif Akpınar'ın babası da müzisyen olduğu için küçük yaşlarda piyano ve gitar ile tanışıp ve müzik ile içi içe büyüdü. Eğitim hayatının her döneminde mutlaka bir müzik grubu oluşturdu ve besteler yaptı.2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yaptı. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri de kendisine aittir.2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumladı.

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