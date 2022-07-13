Genç şarkıcı Günsu İnce'nin çantası çalındı! Sosyal medyadan yardım istedi

Bir zamanlar model olan genç şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi.

İnce, “Burası Karaköy. Göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repertuarım olan flash belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!” ifadelerini kullandı.

ÇALINMA ANI KAMERADA

Video’da iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce’nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor.

