Genç yaşta anne oldu! Görenler gözlerine inanamadı: Bizi kardeş sanıyorlar

24 yaşında üvey anne olan genç bir kadın, yabancılar tarafından sık sık kızının ikiz kardeşi sanıldığını söyledi. Şu anda 27 yaşında olan Savanna Chapin, üvey kızı Tizzi'den sadece altı yaş büyük. İkisi de uzun sarı saçlı ve benzer bir stilleri var. Bu da onları birbirlerine daha da benzetiyor. Kuaför olarak çalışan Savanna, bu kadar genç yaşta üvey anne olmayı "hiç hayal etmediğini" ancak "bunu kimse için değiştirmeyeceğini" söyledi.

"BİR EBEVEYNDEN ÇOK BİR ARKADAŞ"

Genç yaşta üvey anne olmanın ilk başta kendisinde bir stres yarattığını ifade eden Chapin, "En büyük üvey kızımla aramda sadece altı yaş fark olması başta stresliydi çünkü onun durumunda olsaydım muhtemelen babamın yeni kız arkadaşına çok da iyi davranmazdım.Daha genç bir üvey anne olmak, çocuklarla farklı bir bağlantı kurmamı sağladı. Bir ebeveynden ziyade bir arkadaş ya da akıl hocası olabilirim. Tüm sorunlarında bana gelebilirler." dedi.

Savanna, insanlar kardeş olmadıklarını öğrendiklerinde yüzlerinde oluşan şok ifadesini komik bulduğunu söyledi. Stillerinin benzerliğinin onları ikiz gibi gösterdiğini düşündüğünü de ifadelerine ekledi. Ayrıca Tizzi'yle yaşlarının yakın olmasının, yaşadığı şeylerle "ilişki kurabildiği" için ilişkilerini daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

Savanna Chris ile evlendiğinde Tayge ve Trinity'nin de üvey annesi oldu. 2019 yılında çıkmaya başlayan çiftin o zamandan beri Tripp ve Traxx adında da iki çocukları oldu.



