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Bu kadın yaşlanmaya meydan okuyor! Yaşını söylediğinde kimse inanmıyor

01.10.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ’lik yapan Eudora Okoro, parıldayan cildi ve kıskanılacak fiziği nedeniyle 60 yaşında olduğunu söylediğinde çoğu kişinin bu duruma inanmadığını belirtiyor. Genç görüntüsünü sağlıklı yaşam tarzına borçlu olduğunu belirten Okoro, 20’li yaşlarındaki erkeklerden ilişki teklifi aldığını itiraf ediyor.

Bu kadın yaşlanmaya meydan okuyor! Yaşını söylediğinde kimse inanmıyor

Yaşlanmaya meydan okuyan Eudoro Okoro, yarı yaşından küçük erkeklerin kendisine aşık olduğunu belirterek sosyal medyada gündem yarattı. Genç kalmak için estetik operasyonlar yaptırmadığını güzellik sırrının tamamen sağlıklı beslenme ve iyi yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Okoro, beden pozitifliği savunucusu olarak tanınıyor. Herkesin bedeni ve sağlığına dikkat etmesi gerektiğini anlatan Okoro, diğer kadınlara ilham olmak için sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

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“DELİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORLAR”

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Genç erkekler tarafından beğenilmenin gurur verici olduğundan söz eden Okoro, “Bu durum kimi zaman utanç verici olabiliyor. Onlara gerçek yaşımı söylediğimde yalancı olmakla suçlanıyorum. İkna olmaları için doğum tarihimi verdiğimde ise çoğu kişi delirdiğimi düşünüyor” dedi.

Yaşın sadece rakamlara ibaret olduğunu vurgulan Okoro, “İnsanlar arabalarına, evlerine ya da bahçelerine bakmayı tercih eder. Ben ise bedenime bakıyorum.” diye konuştu.

GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI

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Okoro güzellik sırlarını ise her sabah meyve ve sebze suyu içmeye bağlıyor. Aynı zamanda hayatını bitkisel bazlı bir diyete bağlı kalarak geçiriyor. Ayrıca günde iki litre su içiyor. Her gün aldığı dans derslerinin yanında boş zamanlarında uzun yürüyüşler yapıyor. Yaşlanmaya meydan okuduğunu söyleyenlere ise Okoro, “Bir tür tıbbi durumunuz yoksa nasıl yaşlandığınız tamamen sizin elinizde” sözleriyle cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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