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Genç zıt anlamlısı nedir? Gencin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

31.01.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelimenin eş veya zıt anlamlısı bulunur. Zıt anlamlı kelimeler herhangi bir kelimenin tersi olarak adlandırılır. Bir cümle içerisinde çeşitli zıt anlamlı kelimeler bulunabilir. Genç kelimesi dinç anlamına gelen kelimelerden biridir. Herhangi birinden bahsederken genç kelimesi kullanılabilmektedir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Peki, genç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Genç zıt anlamlısı nedir? Gencin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçe kelimelerden biri olan genç kelimesi sıklıkla kullanılır. Sadece yaş içeren cümlelerde değil, toy ve acemi birinden bahsederken de genç kelimesi kullanılır. Genç kelimesinin farklı anlam karşılıkları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Yaşı ilerlememiş olan
  • Gelişmesini tamamlamamış olan bitki, hayvan
  • Gençlikteki özelliklerini koruyan
  • Zihin bakımından yeterince gelişmemiş
  • Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan
  • Bingöl iline bağlı ilçelerden biri
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Genç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Genç kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime dilimizde mevcuttur. Zıt anlamlı kelimeler birbirinden farklı anlama sahiptir. Herhangi bir kelimenin tersinden bahsederken zıt anlamlı kelimeler kullanılır. Yazılış ve anlam bakımından farklı kelimelere zıt anlamlı kelimeler denilir. Zıt anlamlı kelimeler herhangi bir kelimenin tersi ve zıttı anlamına gelir. Genç zıt anlamlısı olan kelime:

  • İhtiyar

İhtiyar kelimesi anlam olarak ilerlemiş yaştaki kişilere kullanılır. Hem ihtiyar hem de genç kelimesi aynı cümle içerisinde kullanılabilir. Bunun nedeni bu iki kelimenin zıt anlamlı olmasıdır ve ikisi de farklı anlamlar doğrultusunda kullanılabildiği için aynı cümle içinde kullanılmaları anlatım bozukluğuna sebep olmaz.

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Genç zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler ile çeşitli cümleler kurulabilmektedir. Genç kelimesi zıt anlamı olarak ihtiyar kelimesi kullanılır. Günlük hayatta bu kelimelerle çeşitli cümleler kurulur. Gencin zıt anlamlısı olan ihtiyar kelimesiyle örnek cümleler:

  • İhtiyar bir adam kapıyı çalarak içeriye girmek istedi.
  • İhtiyar kadın çeşitli giysiler satarak geçimini sağlıyordu.
  • İhtiyar bir ağaç evin etrafını sarmıştı.
  • Genç bir çocuk ihtiyar annesine bakmak için çeşitli işlerde çalışmaya başladı.
  • İhtiyar biri mahalledeki herkese tatlı dağıtarak bayramı kutladı.
  • Babası ihtiyar ve hasta olduğu için evden dışarı çıkmıyordu.
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