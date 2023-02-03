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Kolay zıt anlamlısı nedir? Kolay kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşurken ve yazarken dilimizi düzgün kullanmak içi doğru kelimelerle doğru cümleleri kurmak gerekir. Kullanılan kelimelerin, anlamları ve zıt anlamlıları gibi kelime ilişkileri bilinmiyorsa bu durum iletişim sorunları yaratabilir. Bu da sözlü ve yazılı iletişimde zorluklar yaşanmasına sebep olabilir. Kolay kelimesi sosyal hayatta birçok durumda çok sık kullanılır. Peki, kolay kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kolay zıt anlamlısı nedir? Kolay kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bazı kelimeler oldukça birçok durum sık sık kullanılabilmektedir. Bu sebeple bu kelimeler dil içerisinde çok önemli bir yer tutar ve birçok ihtiyacı karşılar. Kolay kelimesi de birçok cümlede farklı anlamla kullanılan bir sözcüktür. Bunun sebebi ise her türlü madde veya düşünce ifade edilirken kolay kelimesinin de kullanılabilmesidir. Kolay kelimesi, güç ve zor olmayan şeyleri ifade ederken kullanılan bir sözcüktür. Kolay kelimesinin anlamları:

  • Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz
  • Kolaylık
  • Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe
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Kolay kelimesinin zıt anlamı nedir?

Anlam açısından birbirlerinin zıt durumlarını ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Doğru ve anlaşılabilir ifadeler kurabilmek için zıt anlamlı gibi kelime ilişkilerinin de bilinmesi gerekir. Kolay kelimesi, günlük hayatta pek çok kez karşılaşılan kelimelerin arasında yer alıyor. Bununla birlikte kolay kelimesinin bir karşıt anlamı da bulunuyor. Kolay kelimesinin zıt anlamı, kelimenin tam tersi bir anlamı ifade eder. Bu bağlamda kolayın zıt anlamlısı sıkıntı çekilerek, zorlanarak yapılan şey, emek isteyen ve zahmetli gibi anlamlara gelmelidir. Kolay zıt anlamlısı kelimeler:

  • Güç
  • Zor

Türkçede her kelimenin karşıt bir anlamını ifade eden zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Zıt anlamı olan kelimeler genellikle az, çok, büyük gibi sıfat veya zarf görevindeki kelimelerdir. Kolay zıt anlamlısı bulunan bir kelimedir. Diğer kelimelere nazaran kolay kelimesinin zıt anlamı olan 2 tane kelime vardır. Kolay kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük, "güç" ve “zor” kelimeleridir.

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Kolayın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kolay kelimesi hem yazılı hem de sözlü iletişimde sıklıkla kullanılan kelimeler içerisinde yer alırken kolayın zıt anlamlısı olan kelimeler de oldukça sık kullanılır. Kolay zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Sınavdaki kolay sorular zor olanlardan daha fazlaydı.
  • Hiç kimse bu kadar zor bir işin üstesinden gelemez.
  • İnternet hızım yüksek olduğu için işlerimi kolayca halledebiliyorum.
  • Bu zor durumdan çıkabilecek durumdasın.
  • Sınav çok zordu, ne kadar çalışırsam çalışayım geçemeyecekmişim.
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