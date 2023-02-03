Körpe zıt anlamlısı nedir? Körpe kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler ve aralarındaki ilişkiler, yazılı ve sözlü olarak anlamlı bir şekilde iletişim kurmak için oldukça önemlidir. Kişinin kelime bilgisi ne kadar fazla olursa kendini ifade etmesi de o kadar kolaylaşır. Körpe kelimesi günlük hayatta çok fazla kullanılmayan kelimelerin arasında yer alır. Bununla birlikte körpe kelimesinin cümledeki durumuna göre birçok anlamı olabilir. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmeden önce ilk olarak o kelimenin esas ifade ettiği durumları da bilmek önemlidir. Körpe kelimesi kullanımı Türkçede çok yaygın olmamakla birlikte yer aldığı cümlelerde çeşitli anlamlar ifade eder. Bahsedildiği duruma göre tecrübesiz, olgunlaşmamış anlamları yaygındır. Türk Dil Kurumuna göre körpenin anlamları aşağıdaki gibidir:

Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş bitki

Çok genç kişi

Yavruluktan henüz çıkmış hayvan

Henüz bozulmamış, yıpranmamış

Körpe kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dil bilgisine hâkim olmanın birçok yolu bulunur. Bunlardan biri de zıt anlamlı kelimeleri bilmektir. Anlamları birbirinin tam tersi olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Körpe kelimesi cümle içerisinde birçok anlamla kullanılabilir. Körpe kelimesi hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilir. Türkçede her kelimenin karşılığı bulunmasa da genellikle sıfat ve zarfların zıt anlamları olabilir. Körpe zıt anlamlısı olan bir kelimedir. Körpe kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Çoğunlukla olgunlaşmamış, tecrübesiz anlamlarına gelen körpe kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük “kart”tır. Kart kelimesi körpenin aksine olgunlaşma dönemini geçmiş ve hatta yaşlanmış, tazeliğini kaybetmiş anlamında kullanılır. Körpenin "Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş bitki" anlamına karşılık olarak kart kelimesi körpenin zıt anlamlısı olan kelimedir.

Körpenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Körpe zıt anlamlısı olan kart kelimesiyle ilgili örnek cümleler: