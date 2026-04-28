Gençler terk ediyor, emekliler yerleşiyor! Bu şehirde emekliler çalışanlardan fazla

57 bin civarında aktif çalışana karşılık 66 bini aşkın emeklinin yaşadığı şehir, bu oranla Türkiye’de ikinci sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde Zonguldak yer alırken, Balıkesir de üst sıralarda bulunuyor.

'EMEKLİ ŞEHRİ' ALGISI YÜKSELİYOR

Uzmanlara göre bu tablo, genç nüfusun büyük şehirlere yönelmesiyle birlikte küçük şehirlerde yaş ortalamasının hızla yükseldiğini gösteriyor. Sinop ise sakinliği, güvenliği ve yaşam maliyetlerinin görece dengeli olmasıyla özellikle emekliler için cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Kentte yaşayanlar, huzurlu yaşamın en büyük tercih sebebi olduğunu söylüyor. Emekli vatandaşlar, günlük hayatın stresinden uzak bir ortamda yaşadıklarını ve sosyal ilişkilerin güçlü olduğunu vurguluyor.

KAPIMI KİLİTLEMEDEN YAŞIYORUM DİYENLER DOLU

Yaz aylarını karavanda geçiren emekli İsmail Hakkı İlik, Sinop’taki güven ortamını şu sözlerle anlatıyor:

“Burada kendinizi güvende hissediyorsunuz. Karavanımın kapısını bile kilitleme ihtiyacı duymuyorum. Hırsızlık ya da kapkaç gibi olaylara hiç rastlamadım. İnsanlar saygılı ve anlayışlı.”

Yıllar önce tayinle geldiği Sinop’a emeklilikte yerleşen Mahmut Yücedağ ise şehirdeki yaşamı komşuluk ilişkileri üzerinden anlatıyor:

“Bazen kapının üzerinde anahtarı unutuyorum, komşum gelip haber veriyor. Herkes birbirini tanıyor. Bu samimiyet büyük şehirlerde yok. Bu yüzden emekliler için çok uygun bir yer.”

ŞEHİRDE GENÇ NÜFUS AZALIYOR

Ancak bu huzurlu tablo, aynı zamanda farklı bir gerçeğe de işaret ediyor. Gençlerin iş imkanları nedeniyle başka şehirlere yönelmesi, Sinop’ta çalışan nüfusun azalmasına yol açıyor. Bu durum da şehri giderek daha belirgin şekilde bir “emekli kenti”ne dönüştürüyor. Uzmanlar, dengeli bir nüfus yapısı için hem gençlerin şehirde kalmasını sağlayacak yatırımların hem de mevcut yaşam kalitesinin korunmasının önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır