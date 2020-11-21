Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Fenerbahçe, hatasız bir maç ortaya koymak isterken eksikler sebebiyle teknik direktör Erol Bulut'un farklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte bu önemli maç ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından maçın ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 21 Kasım Cumartesi günü yani bugün gerçekleşecek. Fenerbahçe taraftarları ve Gençlerbirliği taraftarları için nefesler tutuldu.
Fenerbahçe şu anda ligde 17 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Sarı lacivertli ekip milli aradan önce ilk yenilgisini ise kendi evinde İttifak Holding Konyaspor'a karşı almıştı. Aradan sonra tekrar bir mağlubiyet yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maça ise 4 oyuncusu olmadan çıkacak.
21 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat 16.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Eryaman Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler olacak. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe arasındaki kıyasıya mücadelede Halil Umut Meler'in yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Ramazan Keleş olacak.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Fenerbahçe muhtemel 11’inde Altay, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Pelkas, Ozan, Sosa, Mert, Perotti ve Samatta bulunuyor. Gençlerbirliği'nin muhtemel 11’inde ise Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Angelo, Polomat, Murat, Piris, Candeias, Berat, Sefa ve Ayite yer alıyor.
Sarı lacivertli ekipte Harun Tekin ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın haricinde ismi açıklanmayan bir oyuncu daha başkent ekibi karşısında oynayamayacak.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, mücadele öncesinde bazı zorunlu değişiklikler yapacak. Erol Bulut, ikisi sakat ve diğer ikisi de Covid-19 olan futbolcularına ek olarak Milli takımdan sakatlanarak dönen Ferdi Kadıoğlu'na da bu maçta takımda yer veremeyecek.
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