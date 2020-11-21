Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Fenerbahçe, hatasız bir maç ortaya koymak isterken eksikler sebebiyle teknik direktör Erol Bulut'un farklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte bu önemli maç ile ilgili tüm merak edilenler...

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından maçın ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 21 Kasım Cumartesi günü yani bugün gerçekleşecek. Fenerbahçe taraftarları ve Gençlerbirliği taraftarları için nefesler tutuldu.

Fenerbahçe şu anda ligde 17 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Sarı lacivertli ekip milli aradan önce ilk yenilgisini ise kendi evinde İttifak Holding Konyaspor'a karşı almıştı. Aradan sonra tekrar bir mağlubiyet yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maça ise 4 oyuncusu olmadan çıkacak.