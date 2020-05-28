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Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 28.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktorları tarafından test yapıldığı belirtilerek, "Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Testlerin negatif çıkması üzerine Gençlerbirliği, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(AA)

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