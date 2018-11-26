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Gençlerin kırmızı ışıkta tehlikeli oyunu kamerada

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
İLGİNÇ HABERLER  | 26.11.2018 19:33 | Son Güncelleme

Denizli’de maceracı 5 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı. Tehlikeli oyun, bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan Bağbaşı Kavşağı’nda kırmızı ışıkta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Maceracı 5 genç, araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birdirbir oynadı. Tehlikeli oyunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, o anları görüntüledi.

Gençler ise oyununa yeşil ışık yayana kadar devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri de gençleri korna çalarak uyardı. Maceracı gençlerin tehlikeli oyunu, bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
Denizli birdirbir oyun

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