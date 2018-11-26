Gençlerin kırmızı ışıkta tehlikeli oyunu kamerada

Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan Bağbaşı Kavşağı’nda kırmızı ışıkta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Maceracı 5 genç, araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birdirbir oynadı. Tehlikeli oyunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, o anları görüntüledi.

Gençler ise oyununa yeşil ışık yayana kadar devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri de gençleri korna çalarak uyardı. Maceracı gençlerin tehlikeli oyunu, bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.



