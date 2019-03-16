Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi

Siirtli bir grup genç, merkeze 5 kilometre uzakta bulunan ve metrelerce yükseklikte olan Deliklitaş'a çıktı. Herhangi bir önlem almadan kayalıklarda oturup fotoğraf çektiren gençler, ölümle burun buruna geldi.
Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan gençler tepki topladı. Vatandaşlar, gençlerin bir önlem almadan metrelerce yüksekliğe çıkıp fotoğraf çektirmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek tepki gösterdi.
İHA
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum