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Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi

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GÜNDEM  | 16.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

Siirt’te fotoğraf çektirmek için hiçbir önlem almadan metrelerce yükseğe çıkan gençler, ölümle burun buruna geldi. Yapılan hareket vatandaşların tepkisini çekti.

Siirtli bir grup genç, merkeze 5 kilometre uzakta bulunan ve metrelerce yükseklikte olan Deliklitaş'a çıktı. Herhangi bir önlem almadan kayalıklarda oturup fotoğraf çektiren gençler, ölümle burun buruna geldi.

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Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan gençler tepki topladı. Vatandaşlar, gençlerin bir önlem almadan metrelerce yüksekliğe çıkıp fotoğraf çektirmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek tepki gösterdi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt #fotoğraf

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