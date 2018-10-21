Gençlikte alınan kalsiyum yaşlılıkta kırılmayı önlüyor

DUYGU YENER - Uzmanlara göre, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozu önlemenin yolu, gençlikte alınan yeterli kalsiyum ve D vitamininden geçiyor.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Osteoporoz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz, "Dünya Osteoporoz Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kemik erimesinin tüm dünyada çok yaygın ancak az bilinen bir hastalık olduğunu, hastalığın "sessiz hırsız" olarak da adlandırıldığını ifade etti.

Uluslararası Osteoporoz Vakfına göre, her 30 saniyede bir kişinin söz konusu hastalığa bağlı kalça kırığı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Yavuz, 50 yaş ve üzerindeki 3 kadın ve 5 erkekten birinin geri kalan yaşamlarında kırık gelişeceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Prof. Dr. Yavuz, özellikle 50 yaş üzeri kadınlarda kemik erimesine bağlı kırık gelişme riskinin meme, rahim ve yumurtalık kanserlerine yakalanma risklerinin toplamından daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Hastaların yalnızca yüzde 10'una osteoporoz tanısı konulmakta, osteoporoz tanısı alan vakaların ise yalnızca yüzde 20'si tedavi alabilmektedir. Kemik yalnızca bir kalsiyum deposu değil her 4 ayda bir devamlı yıkılıp yeniden yapılan bir organdır." dedi.