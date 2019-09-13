Genelkurmay arşivinden Sakarya Meydan Muharebesi'nin az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, "hattın değil sathın müdafaa edildiği" Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yılında, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı zaferi birçok yönüyle gözler önüne seriyor.
Albümde Yunanlılardan ele geçirilen silahlar, cephede savaşan Mehmetçik ve ikmal faaliyetlerine ait fotoğraflar yer alıyor. (AA)
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