Mynet Trend

Genelkurmay arşivinden Sakarya Meydan Muharebesi'nin az bilinen fotoğrafları

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 13.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin arşivlerdeki az bilinen fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığınca Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, "hattın değil sathın müdafaa edildiği" Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yılında, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı zaferi birçok yönüyle gözler önüne seriyor.

Albümde Yunanlılardan ele geçirilen silahlar, cephede savaşan Mehmetçik ve ikmal faaliyetlerine ait fotoğraflar yer alıyor. (AA)

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Moğollardan kalma! Tam 2 ton ağırlığında Moğollardan kalma! Tam 2 ton ağırlığında
Marketten ekmek aldı, içinden çıkan şoke ettiMarketten ekmek aldı, içinden çıkan şoke etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya meydan muharebesi milli savunma bakanlığı arşiv

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Moğollardan kalma! Tam 2 ton ağırlığında

Marketten ekmek aldı, içinden çıkan şoke etti

Marketten ekmek aldı, içinden çıkan şoke etti

Nesli tükenmek üzere! Böyle bulundu

Nesli tükenmek üzere! Böyle bulundu

Mucize Doktor dizisi için Tohum Otizm Vakfı ve MF Yapım güçlerini birleştirdi! Savant otizm nedir?

Mucize Doktor otizme dikkat çekti!

Delikanlı sözler: En harbi delikanlı sözler

Delikanlılık üzerine söylenmiş sözler

Bacaklarını bağladığı kediyi kemerine takıp, otobüse bindi

'Bin lira verdim' deyip bacaklarından bağladığı kediyi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.