Genetik bozukluk bir köyü kör etti

Euronews'in haberine göre Mahat Köyü, 2015 yılından bu yana iç savaşın pençesinden kurtulamayan Yemen'in en fakir yerleşim yerlerinden biri. Açlık sınırında yaşayan köylülerin en büyük dertlerinden biri ise köydeki son derece yüksek körlük oranı.

200 kişilik köyün 70 sakini retina tabakasının düzgün gelişmemesi nedeniyle görme kaybından müzdarip.

Yerel doktorlar, köyde görme engelli hastaların yoğun olarak bulunmasının nedeninin akraba evliliği olduğunu belirtiyor.

Kuzenler arası evliliğe sık rastlanan köyde, genetik bir hastalık olan retina bozukluğu da nesilden nesile gittikçe daha fazla kişide görülmeye başlanmış. Mutasyona uğrayan kromozomlar retina tabakasının düzgün gelişmesine engel olurken, bugün bu hastalığı tedavi edecek herhangi bir tıbbi yöntem bulunmuyor.

Optik sinirlerin gelişmemesine bağlı genetik hastalık doğumdan birkaç ay sonra ortaya çıkıyor. Retina tabakası gelişmeyen bebekler görme kabiliyetlerini tamamen kaybediyor.

Mahat Köyü'nde yaşayanların büyük bir kısmı işsiz, aileler hayatlarını köyün çorak topraklarında çiftçilik ve hayvan yaparak idame ettirebiliyor.