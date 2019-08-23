Genetik hastalıklar önlenebilir mi?

Genetik olarak ailede kanser olması bizim de kanser olacağımız anlamına gelmeyebilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kanser hastalığına yakalanma riski hızla artmaktadır. Bunun nedeni ile ilgili birçok teori öne sürülmüştür. En önemli sorun bağışıklığımızın giderek çökmesidir. Kanser hastalığının temelinde bağışıklığın çalışmaması yatar. Bağışıklığımız çalışırsa her gün vücudumuzda halihazırda üretilen kanser hücrelerini zaten tanır ve yok edebiliriz. Tam tersi olursa kanser giderek yayılır ve bizi yener. Eğer bağışıklığımızı baştan itibaren yüksek tutar ve kanser yapan ana etkenlerden uzak kalırsak ne kadar yüksek risk yaşarsak yaşayalım kanser olmadan da bu hayatı doğru düzgün yaşayabiliriz. Bu yüzden kanser tedavilerinden ziyade kanserden koruyucu tedavilere de yönelmemiz gerekir. Koruyucu immünoterapi de bu tedavilerden bir tanesi.

Ailesel kalp hastalıkları, inme ve damar sorunlarına bağlı beyin kanamaları immünoterapi ile önlenebilir.

Ailesel kalp hastalıkları ve inme gibi durumlarda immünoterapi önemli bir tedavi seçeneği. Bu hastalar veya risk grubundaki ailelerde erken yaşta kalp krizi, inme, beyin kanması geçirme veya ani ölüm riskleri mevcuttur. Bu grup hastalar tüm dünyada azımsanmayacak kadar çoktur. LpA (lipoprotein A ), homosistein gibi değerleri yüksektir. Her ne kadar olay genetik gibi görülse de bu grupta immünoterapi tedavisi çok işe yaramakta olup hem hasta olanları diğer ataklardan korumakta, hem de henüz atak geçirmemiş olanları ömür boyu koruyabilmektedir. Tüm bu hastalarda 0 gizli şeker ve/veya şeker ve/veya insülin direnci mevcuttur. Aslında bu üç tanı da aynı kapıya çıkar. Bu hastaları bu açıdan çok iyi bir şekilde irdelemek gereklidir. Bağırsak floraları ileri düzeyde bozuktur ve bağırsak mantarı (candida) geliştirme riski artmıştır. Şiddetli gıda intoleransları vardır (laktoz ve gluten). Bağışıklıkları birçok tehdit altındadır. Tüm bu tehditlerin tek tek tanımlanarak tedavilerinin bir immünoterapist tarafından itina ile yapılması halinde genetik hastalıkları yüzde yüz şifa ile sonuçlanabilir.