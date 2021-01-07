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George Clooney'nin 37 yıllık utancı ortaya çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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George Clooney'nin 37 yıllık utancı ortaya çıktı

Ünlü aktör George Clooney'nin başrolünü üstlendiği Grizzly II, 37 yıl sonra yayınlanacak.

Batman karakterini canlandırdığı için pişman olduğunu itiraf eden George Clooney daha büyük bir sorunla karşı karşıya. Oscar ödüllü oyuncunun rol aldığı ama vizyona girmeyen Grizzly II, 37 yıl sonra gösterilecek.

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Amerikalı oyuncunun 1983'te rol aldığı ancak konusu ve finansal problemler nedeniyle vizyona girmeyen korku filmi Grizzly II'nin yayınlanmasına karar verildi. Clooney, saçı ve giyiminden utandığı döneme ait bu filmi izlemeyi düşünmediğini söyledi. Grizzly II bir ayının insanlardan intikam alma hikayesini anlatıyor.

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