Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. George Orwell’ın eserlerinin 70 yıllık telif süresi sona erdi

George Orwell’ın eserlerinin 70 yıllık telif süresi sona erdi

Seray Üstün Seray Üstün 05.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
George Orwell’ın eserlerinin 70 yıllık telif süresi sona erdi

İngiliz yazar ve gazeteci George Orwell’in eserlerinin 70 yıllık telif hakkı 1 Ocak 2021 tarihiyle sona erdi. 21 Ocak 1950 tarihinde hayatının kaybeden ünlü edebiyatçının eserlerinin telif süresi bitti. Yayınevleri adeta harekete geçti. Türkiye’de ve dünyada birçok yayınevi Orwell’in kitaplarını varislerine telif ödemeden ilk kez basabilmek için kolları sıvadı.

Hayvan Çiftliği, 1984 gibi kült kitapların yazarı İngiliz romancı George Orwell’ın eserlerinin 70 yıl süreli telif hakkı, 1 Ocak 2021’de son buldu. Dünyada ve Türkiye’de yayınevleri, yazarın varislerine telif bedeli ödemeden yayınlayabilecek. Bu kapsamda Orwell’ın eserlerinin beyaz perdeye ve diğer sahne sanatlarına uyarlanması da mümkün olacak.

47 YILLIK YAŞAMINA BİRÇOK ESER SIĞDIRDI

George-Orwell

Hayvan Çiftliği ve 1984 gibi iki kült romanın yazarı Orwell, 25 Haziran 1903'te Hindistan'ın Bengal eyaletinin Montihari kentinde bir İngiliz sömürge memurunun oğlu olarak doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndükten sonra, öğrenimini Eton College'de tamamladı. Gerçek adı Eric Arthur olan Orwell, burslu olarak okuduğu Eton Koleji’nden mezun olduktan sonra İngiliz sömürgesi olan Burma’da yaşamaya başladı.1922-1927 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı.

İmparatorluğun gerçek yüzünü gördüğü için görevinden istifa eden Orwell 1927 yılında yazar olmaya karar verdi. 1928'de yazarlıkta istediğini bulamadı ve bir dizi farklı işle uğraşmak zorunda kaldığı yere, Paris'e taşındı.Bu tecrübelerini 1933 yılında yayımladığı "Paris ve Londra'da Beş Parasız" isimli kitabında yayımlayan yazar, bu kitaptan kısa bir süre önce George Orwell adını aldı. Bu kitabı 1934 yılında yayımladığı Burma Günleri isimli romanı takip etti.

1920'lerin sonunda kendisini bir anarşist olarak gören yazar, 30'ların başında ise kendisini sosyalist olarak tanımladı. 1936'da İngiltere'nin kuzeyindeki işsiz madenciler arasındaki yoksulluğu yazmak üzere görevlendirildi ve bunun sonucunda "Wigan İskelesi Yolu" (1937) isimli kitabı ortaya çıktı.

Papazın Kızı (1935), Aspidistra (1936), Boğulmamak İçin (1939) isimli kitapları da yayımlayan Orwell'ın bazı şiirleri de çeşitli dergilerde yayımlandı. Eserleri çok sayıda dile çevrildi; dünya genelinde sık sık çok satanlar listesinde yer aldı. Orwell, 21 Ocak 1950'de tüberküloz sebebiyle hayatını kaybetti.

GEORGE ORWELL’IN ESERLERİ

George_Orwell

  • Paris ve Londra'da Beş Parasız (1933)
  • Burma Günleri (1934)
  • Papazın Kızı (1935)
  • Zambak Solmasın (1936)
  • Wigan İskelesi Yolu (1937)
  • Katalonya'ya Selam (1938)
  • Daralma (1939)
  • Hayvan Çiftliği (Bir Peri Masalı) (1945)
  • Neden Yazıyorum (1946)
  • Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (1949)
  • Faşizm Kehanetleri (1930-1950)
  • Kitaplar ve Sigaralar (1938)
  • Katalonya'ya Selam(1938)

TELİF HAKKI NE ZAMAN SON BULUYOR?

george orwell2

Telif hakkının son bulması 1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi'ne (Bern Konvansiyonu) dayanıyor. Türkiye’de 168 ülke ile birlikte bu sözleşmenin taraf ülkelerinden bir tanesi olarak biliniyor.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan ilgili maddede de şu ifadeler yer alıyor:

"Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmesiyle son bulur."

ABD, İngiltere, Türkiye, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde telif hakkının son bulması için sanatçının ölümü üzerinden 70 yılın geçmesi gerekirken, bu süre Kanada ve Çin gibi bazı ülkelerde 50 yıl.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttıLüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı
Matrix 4’ten Red Notice’a sıralı tam liste!Matrix 4’ten Red Notice’a sıralı tam liste!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

İlginizi Çekebilir

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yasak Elma dizisine yorumlar gecikmedi!

Zeki Müren’in ameliyatından önce annesine yazdığı mektup yıllar sonra duygulandırmaya devam ediyor!

Zeki Müren’in annesine yazdığı mektup duygulandırdı!

Zengin fenomenler elmas kaplı koridorları ve dev sinema odalarıyla lüks evlerini sergiledi!

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Muhtemelen bu resimdeki dört yapraklı yoncayı bulamazsınız!

Resimdeki dört yapraklı yoncayı görebiliyor musunuz?

Polonyalı sanatçı Igor Morski’nin çalışmaları modern toplumun karanlık yönüne ışık tutuyor!

Dünyamızı tartışmalı bir dille eleştiren çalışmalar!

Logan Paul, Floyd Mayweather'dan sonra 'onunla da dövüşürüm' diyerek ünlü aktörü işaret etti

Floyd Mayweather'a meydan okumuştu... Sırada Thor var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.