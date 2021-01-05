George Orwell’ın eserlerinin 70 yıllık telif süresi sona erdi

Hayvan Çiftliği, 1984 gibi kült kitapların yazarı İngiliz romancı George Orwell’ın eserlerinin 70 yıl süreli telif hakkı, 1 Ocak 2021’de son buldu. Dünyada ve Türkiye’de yayınevleri, yazarın varislerine telif bedeli ödemeden yayınlayabilecek. Bu kapsamda Orwell’ın eserlerinin beyaz perdeye ve diğer sahne sanatlarına uyarlanması da mümkün olacak.

47 YILLIK YAŞAMINA BİRÇOK ESER SIĞDIRDI

Hayvan Çiftliği ve 1984 gibi iki kült romanın yazarı Orwell, 25 Haziran 1903'te Hindistan'ın Bengal eyaletinin Montihari kentinde bir İngiliz sömürge memurunun oğlu olarak doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndükten sonra, öğrenimini Eton College'de tamamladı. Gerçek adı Eric Arthur olan Orwell, burslu olarak okuduğu Eton Koleji’nden mezun olduktan sonra İngiliz sömürgesi olan Burma’da yaşamaya başladı.1922-1927 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı.

İmparatorluğun gerçek yüzünü gördüğü için görevinden istifa eden Orwell 1927 yılında yazar olmaya karar verdi. 1928'de yazarlıkta istediğini bulamadı ve bir dizi farklı işle uğraşmak zorunda kaldığı yere, Paris'e taşındı.Bu tecrübelerini 1933 yılında yayımladığı "Paris ve Londra'da Beş Parasız" isimli kitabında yayımlayan yazar, bu kitaptan kısa bir süre önce George Orwell adını aldı. Bu kitabı 1934 yılında yayımladığı Burma Günleri isimli romanı takip etti.