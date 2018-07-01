MAGAZİN

Georgia Cole ve Georgie Clarke kız kıza gece gezmesinde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Yakın arkadaşlar Georgia Cole ve Georgie Clarke Essex'te yemek yemek için gittikleri Lokum restoranın girişinde görüntülendi. Georgia Cole, seksi büstiyerinin azizliğine uğradı

Georgia Cole ve Georgie Clarke kız kıza gece gezmesinde!

Yakın arkadaşlar Georgia Cole ve Georgie Clarke Essex'te yemek yemek için gittikleri Lokum restoranın girişinde görüntülendi.

Georgia Cole, seksi büstiyerinin azizliğine uğradı. Essex'teki "Lokum" adlı restorana giden adaş arkadaşlar araçlarından inerken görüntülendi.

Magazin gündeminde olmayı çok seven ikili, bir de dudak dudağa poz verdi.

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25 yaşındaki arkadaşlar dekolteyi de bir hayli abartmıştı.

Instagram'da 129 bin takipçisi olan Georgia Cole, dantelli büstüyerinin azizliğine uğradı.

Sarışın güzel, kendisine neredeyse küçük gelen derin dekolteli büstiyerinden göğsünün gözükmesine engel olamadı.

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Georgia Cole, Love Island (Aşk Adası) yarışmasının 2017 yılı yarışmacılarından Theo Campbell ile birlikte.

Çift Nisan ayından beri, çıktıkları romantik randevularda görüntüleniyor.


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Georgia Cole Georgia Cole GÖĞÜS

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