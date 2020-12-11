Georgia Harrison çıplak videosu Whatsapp’a düşünce sevgilisini suçlamıştı! Olay paylaşım

İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı olan Love Island yarışmacıları arasında skandal dünya kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Georgia Harrison eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini internette yaymakla suçlayıp, Whatsapp gruplarında videonun yayılmasına aracılık ettiği için şikayetçi olmuştu.

Kötü günleri geride bıraktığı gözlemlenen Georgia Harrison, tamamen çıplak halde duş alırken yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.





