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  4. Georgia Harrison çıplak videosu Whatsapp’a düşünce sevgilisini suçlamıştı! Olay paylaşım

Georgia Harrison çıplak videosu Whatsapp’a düşünce sevgilisini suçlamıştı! Olay paylaşım

11.12.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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Georgia Harrison çıplak videosu Whatsapp’a düşünce sevgilisini suçlamıştı! Olay paylaşım

Love Island yıldızı Georgia Harrison, geçtiğimiz gün özel görüntülerinin internete sızdıran kişinin eski sevgilisi Stephen Bear olduğunu iddia ederek şikayetçi olmuştu. Ünlü ismin duştan yaptığı son paylaşımı olay oldu.

İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı olan Love Island yarışmacıları arasında skandal dünya kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

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Georgia Harrison eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini internette yaymakla suçlayıp, Whatsapp gruplarında videonun yayılmasına aracılık ettiği için şikayetçi olmuştu.

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladıÇıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Kötü günleri geride bıraktığı gözlemlenen Georgia Harrison, tamamen çıplak halde duş alırken yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şuan neden sikayetci olmus onu anlamadım :)))

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