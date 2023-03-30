Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile seks yaptığı en garip yeri açıkladı

Ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez zaman zaman lüks yaşantısı zaman zaman da açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, hayatını anlatan 'I Am Georgina' adlı belgeselle de sık sık gündeme geliyor. Genç kadın son olarak Cristiano Ronaldo ile seks yaptığı en tuhaf yeri yanlışlıkla ağzından kaçırdı.

2016'dan beri ünlü futbolcu ile birlikte olan Georgina Rodriguez sevgilisiyle kaplıcada seks yaptıklarını açıkladı.

AĞZINDAN BİR ANDA KAÇIRDI

Genç kadın açıklamasında "Sahilde yıkanmaktan kaçınmıştım ama eve geldim ve Cris bana kaplıcaya gitmemi söyledi. Islanmasınlar diye spa'da kollarımı yukarı kaldırmış olmaktan çok memnundum. Kollarımın böyle olmasından bıktım. Bir de evdeki havuzda neredeyse ayağa kalkmıyorum ve 'Pes ediyorum' diyorum" dedi.

Ronaldo'nun arkadaşlarından biri olan Ivan, modelin neyi ima ettiğini anladı ve "Spa'da değil, yatakta sevişebilirdin" dedi.



Buna yanıt olarak ise Georgina "Hayır, orada yaptık" itirafında bulundu.



