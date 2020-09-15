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Georgina Rodriguez tatilden döndü! Mesafeli makyaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Bir süredir tatilde olan Georgina Rodriguez işine geri döndü. Ünlü modelin görev aldığı çekimde koronavirüs önlemleri alması da dikkat çekti.

Georgina Rodriguez tatilden döndü! Mesafeli makyaj

Futbol sahalarının yaldızı Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı, model Georgina Rodriguez mesleğine geri döndü.

Önce koronavirüs karantinası ardından da tatil derken uzun süre setlerden ayrı kalan 26 yaşındaki Rodriguez, çekimlere tekrar başladı. Rodriguez, görev aldığı çekime hazırlanırken çekilen fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı.

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Makyajcı ile arasındaki mesafe ve makyaj yapan kişinin Rodriguez'e uzak durması da dikkatlerden kaçmadı.

Rodriguez tatil sırasında yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmuştu.

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