Geralt bu sefer pelerinli! Durdurulan The Witcher 2. sezon çekimleri sessiz sedasız yeniden başladı

Henry Cavill’in başrolünü üstlendiği The Witcher 2. sezon çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Dizide çalışanların sağlık güvenliğini korumak için İngiltere’nin Yorkshire kentinden Surrey’e kaydırılan çekimlerden Henry Cavill’i fotoğraflar sızdı.

Setten sızan fotoğraflarda Rivialı Geralt rolündeki Henry Cavill’i pelerinli kıyafetiyle görüyoruz. Set ekibinin tamamının maskeli olduğu fotoğraflardan görülebiliyor.

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Koronavirüs salgını sebebiyle üç kez duran çekimler muhtemelen The Witcher 2. sezonun yayınlanma tarihinin de sürekli ertelenmesine neden olmakta.

The Witcher 2. sezonun 2021 yılı içinde yine Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor. Planlanan takvime göre çekimlerinin Şubat 2021'den önce bitirilmesi bekleniyor. The Witcher 2. sezonun yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



