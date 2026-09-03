Gerçeği 240 TL’den başlıyor, sahtesi 300 TL’yi geçti! Zeytinyağı alanlar dikkat

Edremit Ziraat Odası Başkanı Diker, yeni sezon öncesinde piyasada sahte ve tağşişli zeytinyağı satışlarının arttığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları piyasa araştırmalarında dikkat çekici bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Diker, internet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatlarının dahi üreticiden alınan hakiki zeytinyağının toptan satış fiyatlarının üzerine çıktığını söyledi. Toptan zeytinyağı fiyatının 240 liradan başladığını belirten Diker sahte ve tağşişli yağların sanal ortamlarda 300 TL üzerinde satıldığını ifade etti.

Tüketicilerin yalnızca fiyat kriterine göre hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Diker, zeytinyağı alırken ürünün kaynağına, üreticisine ve güvenilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sahte ve tağşişli ürünlerin hem tüketici sağlığını tehdit ettiğini hem de gerçek üreticilerin emeğine zarar verdiğini belirten Diker, denetimlerin artırılmasının ve tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmasının önem taşıdığını kaydetti. Yeni hasat sezonu öncesinde üreticilerin büyük emek harcadığını belirten Diker, gerçek zeytinyağının korunmasının hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.