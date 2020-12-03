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Gerçeği öğrenince bu filmleri yeniden izlemek isteyeceksiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 03.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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Sinema dünyasının önemli filmlerinin birçoğunun ikonik sahneleri sanat dünyasına damga vuran sanat eserlerinden esinlenerek canlandırıldı. İşte o sahneler ve esinlendikleri sanat eserleri.

Twitter'da geçtiğimiz günlerde 'coco' adlı bir kullanıcı hepimizin keyifle izlemeyi sevdiği filmlerin esinlenildikleri tabloları paylaştı. Aralarında En İyi Film Oscar ödülüne layık görülen Ay Işığı’ndan Monica Bellucci’nin kariyerinde önemli bir yere sahip olan Malèna’ya neredeyse her filmde yönetmenler etkilendikleri sanat eserlerine filmlerinde saygı duruşunda bulunmuş.

Öğrenince geri dönüp tekrar izlemek isteyeceğiniz o filmler...

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İkonik sahneler ve esinlendikleri sanat eserleri

Ay Işığı

Ay Işığı
Barry Jenkins'in 'Ay Işığı' (2018) filmi ve René Magritte'in 'La robe du soir' (1954) adlı tablosu

Baron Munchausen'in Maceraları

Baron Munchausen'in Maceraları
Terry Gilliam'ın 'Baron Munchausen'in Maceraları' (1988) adlı filmi ve Sandro Botticelli'nin 'Venüs'ün Doğuşu' (1480-1486) eseri

Barry London

Barry London
Stanley Kubrick 'in 'Barry Lyndon' (1975) adlı filmi ve William Hogarth'ın "Mariage-à-la-Mode ‘The Tête à Tête’" (1743) adlı eseri

Beşinci Element

Beşinci Element
Luc Besson'un 'Beşinci Element' (1997) isimli filmi ve Frida Kahlo'nun 'Kırık Sütun' (1944) tablosu

Bir Konuşabilse

Bir Konuşabilse
Sofia Coppola'nın 'Bir Konuşabilse' (2003) isimli filmi ve John Kacere'nin 'Jutta'sı (1973)

Cabaret

Cabaret
Bob Fosse'nin 'Cabaret' (1972) adlı filmi ve Otto Dix'in 'Gazeteci Sylvia Von Harden'in Portresi' (1926) isimli resmi

Cennet Parası

Cennet Parası
Herbert Ross'un 'Cennet Parası' (1981) adlı filmi ve Edward Hopper'ın 'Gece Kuşları' (1942) resmi

Çile

Çile
Jean-Luc Godard'ın 'Çile' (1982) adlı filmi ve Jean-Auguste-Dominique Ingres'in 'La Petite Baigneuse-Intérieur De Harem' (1828) resmi

Deniz Feneri

Deniz Feneri
Robert Eggers'in 'Deniz Feneri' (2019) adlı filmi ve Sascha Schneider'in 'Hypnosis' (1904) eseri

Forrest Gump

Forrest Gump
Robert Zemeckis'in 'Forrest Gump' (1994) filmi ve Andrew Wyeth'in 'Christina'nın Dünyası' (1948) tablosu

Frida

Frida
Julie Taymor'ın 'Frida' (2002) tablosu ve Frida Kahlo'nun meşhur 'Frida Kahlo ile Diego Rivera'sı

Gizli Kusur

Gizli Kusur
Paul Thomas Anderson'ın 'Gizli Kusur' (2014) adlı filmi ve Leonardo da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' (1498) tablosu

Hannibal

Hannibal
Thomas Harris ve Bryan Fuller'in 'Hannibal'ı (2015) ve Sandro Botticelli'nin 'İlkbahar' (1477–1482) tablosu

İkili Oyun

İkili Oyun
John McTiernan'nın 'İkili Oyun' (1999) filmi ve René Magritte'in 'İnsanın Oğlu' (1964) tablosu

Joker

Joker
Todd Phillips'in 'Joker'i (2019) ve Egon Schiele'nin 'Self Portrait' (1911) tablosu

Malèna

Malèna
Giuseppe Tornatore'nin 'Malèna' (2000) adlı filmi ve René Magritte'nin 'Georgette Magritte' (1934) adlı tablosu

Marie Antoinette

Marie Antoinette
Sofia Coppola'nın 'Marie Antoinette' (2006) adlı filmi ve Jacques-Louis David'in meşhur 'Napoleon Crossing the Alps' (1801) tablosu

Melankoli

Melankoli
Lars von Trier'in meşhur 'Melankoli'si (2011) ve John Everret Millais'in 'Ophelia' (1851-1852) adlı tablosu

Midsommar

Midsommar
Ari Aster'in 'Midsommar' (2019) filmi ve Annie Louisa Swynnerton'un 'Head of a Bacchante' (1903) tablosu

Otomatik Portakal

Otomatik Portakal
Stanley Kubrick'in 'Otomatik Portakal' (1970) adlı filmi ve Vincent van Gogh'un 'Tutuklular Çemberi' (1890) tablosu

Schmidt Hakkında

Schmidt Hakkında
Alexander Payne'nin 'Schmidt Hakkında' (2002) filmi ve Jacques-Louis David'in 'Marat'ın Ölümü' (1793) adlı eseri

Shirley: Visions of Reality

Shirley: Visions of Reality
Gustav Deutsch'ın 'Shirley: Visions of Reality' (2013) adlı filmi ve Edward Hopper'ın 'New York Sineması' (1939) isimli tablosu

Son Umut

Son Umut
Alfonso Cuarón'nun 'Son Umut' (2006) filmi ve Giovanni Bellini'nin 'Pietà Donà delle Rose' (1505) tablosu

Trainspotting

Trainspotting
Danny Boyle'un 'Trainspotting'i (1996) ve René Magritte'ın 'Les Mystères de l'horizon' (1955) tablosu

Truman Şov

Truman Şov
Peter Weir'in 'Truman Şov'u (1998) ve René Magritte'ın 'Architecture au clair de lune' (1956) adlı tablosu

Yükselen Ay Krallığı

Yükselen Ay Krallığı
Wes Anderson'ın 'Yükselen Ay Krallığı' (2012) filmi ve Alex Colville'nin 'Prens Edward Adasına' (1965) adlı eseri

Zincirsiz

Zincirsiz
Quentin Tarantino'nun 'Zincirsiz' (2013) adlı filmi ve Thomas Gainsborough'un 'The Blue Boy' (1779) adlı eseri

Zindan Adası

Zindan Adası
Martin Scorsese'nin 'Zindan Adası' (2010) filmi ve Gustav Klimt'in 'Öpücük' (1908) adlı eseri
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