Gerçeği öğrenince bu filmleri yeniden izlemek isteyeceksiniz

Twitter'da geçtiğimiz günlerde 'coco' adlı bir kullanıcı hepimizin keyifle izlemeyi sevdiği filmlerin esinlenildikleri tabloları paylaştı. Aralarında En İyi Film Oscar ödülüne layık görülen Ay Işığı’ndan Monica Bellucci’nin kariyerinde önemli bir yere sahip olan Malèna’ya neredeyse her filmde yönetmenler etkilendikleri sanat eserlerine filmlerinde saygı duruşunda bulunmuş.

Öğrenince geri dönüp tekrar izlemek isteyeceğiniz o filmler...