Gerçeği öğrenince bu filmleri yeniden izlemek isteyeceksiniz

Twitter'da geçtiğimiz günlerde 'coco' adlı bir kullanıcı hepimizin keyifle izlemeyi sevdiği filmlerin esinlenildikleri tabloları paylaştı. Aralarında En İyi Film Oscar ödülüne layık görülen Ay Işığı’ndan Monica Bellucci’nin kariyerinde önemli bir yere sahip olan Malèna’ya neredeyse her filmde yönetmenler etkilendikleri sanat eserlerine filmlerinde saygı duruşunda bulunmuş.
Öğrenince geri dönüp tekrar izlemek isteyeceğiniz o filmler...
İkonik sahneler ve esinlendikleri sanat eserleri
Ay Işığı
Barry Jenkins'in 'Ay Işığı' (2018) filmi ve René Magritte'in 'La robe du soir' (1954) adlı tablosu
Baron Munchausen'in Maceraları
Terry Gilliam'ın 'Baron Munchausen'in Maceraları' (1988) adlı filmi ve Sandro Botticelli'nin 'Venüs'ün Doğuşu' (1480-1486) eseri
Barry London
Stanley Kubrick 'in 'Barry Lyndon' (1975) adlı filmi ve William Hogarth'ın "Mariage-à-la-Mode ‘The Tête à Tête’" (1743) adlı eseri
Beşinci Element
Luc Besson'un 'Beşinci Element' (1997) isimli filmi ve Frida Kahlo'nun 'Kırık Sütun' (1944) tablosu
Bir Konuşabilse
Sofia Coppola'nın 'Bir Konuşabilse' (2003) isimli filmi ve John Kacere'nin 'Jutta'sı (1973)
Cabaret
Bob Fosse'nin 'Cabaret' (1972) adlı filmi ve Otto Dix'in 'Gazeteci Sylvia Von Harden'in Portresi' (1926) isimli resmi
Cennet Parası
Herbert Ross'un 'Cennet Parası' (1981) adlı filmi ve Edward Hopper'ın 'Gece Kuşları' (1942) resmi
Çile
Jean-Luc Godard'ın 'Çile' (1982) adlı filmi ve Jean-Auguste-Dominique Ingres'in 'La Petite Baigneuse-Intérieur De Harem' (1828) resmi
Deniz Feneri
Robert Eggers'in 'Deniz Feneri' (2019) adlı filmi ve Sascha Schneider'in 'Hypnosis' (1904) eseri
Forrest Gump
Robert Zemeckis'in 'Forrest Gump' (1994) filmi ve Andrew Wyeth'in 'Christina'nın Dünyası' (1948) tablosu
Frida
Julie Taymor'ın 'Frida' (2002) tablosu ve Frida Kahlo'nun meşhur 'Frida Kahlo ile Diego Rivera'sı
Gizli Kusur
Paul Thomas Anderson'ın 'Gizli Kusur' (2014) adlı filmi ve Leonardo da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' (1498) tablosu
Hannibal
Thomas Harris ve Bryan Fuller'in 'Hannibal'ı (2015) ve Sandro Botticelli'nin 'İlkbahar' (1477–1482) tablosu
İkili Oyun
John McTiernan'nın 'İkili Oyun' (1999) filmi ve René Magritte'in 'İnsanın Oğlu' (1964) tablosu
Joker
Todd Phillips'in 'Joker'i (2019) ve Egon Schiele'nin 'Self Portrait' (1911) tablosu
Malèna
Giuseppe Tornatore'nin 'Malèna' (2000) adlı filmi ve René Magritte'nin 'Georgette Magritte' (1934) adlı tablosu
Marie Antoinette
Sofia Coppola'nın 'Marie Antoinette' (2006) adlı filmi ve Jacques-Louis David'in meşhur 'Napoleon Crossing the Alps' (1801) tablosu
Melankoli
Lars von Trier'in meşhur 'Melankoli'si (2011) ve John Everret Millais'in 'Ophelia' (1851-1852) adlı tablosu
Midsommar
Ari Aster'in 'Midsommar' (2019) filmi ve Annie Louisa Swynnerton'un 'Head of a Bacchante' (1903) tablosu
Otomatik Portakal
Stanley Kubrick'in 'Otomatik Portakal' (1970) adlı filmi ve Vincent van Gogh'un 'Tutuklular Çemberi' (1890) tablosu
Schmidt Hakkında
Alexander Payne'nin 'Schmidt Hakkında' (2002) filmi ve Jacques-Louis David'in 'Marat'ın Ölümü' (1793) adlı eseri
Shirley: Visions of Reality
Gustav Deutsch'ın 'Shirley: Visions of Reality' (2013) adlı filmi ve Edward Hopper'ın 'New York Sineması' (1939) isimli tablosu
Son Umut
Alfonso Cuarón'nun 'Son Umut' (2006) filmi ve Giovanni Bellini'nin 'Pietà Donà delle Rose' (1505) tablosu
Trainspotting
Danny Boyle'un 'Trainspotting'i (1996) ve René Magritte'ın 'Les Mystères de l'horizon' (1955) tablosu
Truman Şov
Peter Weir'in 'Truman Şov'u (1998) ve René Magritte'ın 'Architecture au clair de lune' (1956) adlı tablosu
Yükselen Ay Krallığı
Wes Anderson'ın 'Yükselen Ay Krallığı' (2012) filmi ve Alex Colville'nin 'Prens Edward Adasına' (1965) adlı eseri
Zincirsiz
Quentin Tarantino'nun 'Zincirsiz' (2013) adlı filmi ve Thomas Gainsborough'un 'The Blue Boy' (1779) adlı eseri
Zindan Adası
Martin Scorsese'nin 'Zindan Adası' (2010) filmi ve Gustav Klimt'in 'Öpücük' (1908) adlı eseri
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