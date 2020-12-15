Gerçek bir bakteri yuvası! Kirden arındırmak için zeytinyağı, sabun tozu...

Mutfakta sıklıkla kullanılan tahta kaşıkların temizliğini ne kadar doğru yapıyorsunuz? İyi bir şekilde temizlenmeyen kaşıklar beraberinde koku ve bakteriye neden olur. Bu gibi durumların önüne geçmek için uygulamanız gereken 2 temizlik yönteminden bahsedeceğiz.

ZEYTİNYAĞI

Tahta kaşıkların ilk günkü gibi temiz olması için ilk olarak fırını 180 dereceye getirin. Bu sırada temizlemek istediğiniz tahta kaşıkları zeytinyağı ile silin. Ardından ısınan fırının içine tahta kaşıkları koyun ve 3 dakika bekletin. Fırından çıkan kaşıkları ılık su ile durulayın ve güneşte kurumaya bırakın.

SABUN TOZU

Bir kap içine tahta kaşıkları yerleştirin. Rendelenmiş sabunları da kaşıkların üzerine dağıtın. Kabın içine kaşıkların üzerini geçecek şekilde sıcak su ekleyin. Yaklaşık yarım saat beklettikten sonra kaşıkları durulayın. Ardından güneşte kurumaya bırakın.



