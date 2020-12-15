YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Gerçek bir bakteri yuvası! Kirden arındırmak için zeytinyağı, sabun tozu...

Gerçek bir bakteri yuvası! Kirden arındırmak için zeytinyağı, sabun tozu...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 15.12.2020 07:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gerçek bir bakteri yuvası! Kirden arındırmak için zeytinyağı, sabun tozu...

Tahta kaşık temizliği, birçok kişi tarafından ihmale uğrar. Görünmeyen kirle dolu olan tahta kaşıklar, gerçek bir bakteri yuvasıdır! İşte sağlıklı beslenmek için haftada bir uygulamanız gereken kaşık temizliği yöntemleri.

Mutfakta sıklıkla kullanılan tahta kaşıkların temizliğini ne kadar doğru yapıyorsunuz? İyi bir şekilde temizlenmeyen kaşıklar beraberinde koku ve bakteriye neden olur. Bu gibi durumların önüne geçmek için uygulamanız gereken 2 temizlik yönteminden bahsedeceğiz.

ZEYTİNYAĞI

Tahta kaşıkların ilk günkü gibi temiz olması için ilk olarak fırını 180 dereceye getirin. Bu sırada temizlemek istediğiniz tahta kaşıkları zeytinyağı ile silin. Ardından ısınan fırının içine tahta kaşıkları koyun ve 3 dakika bekletin. Fırından çıkan kaşıkları ılık su ile durulayın ve güneşte kurumaya bırakın.

SABUN TOZU

Bir kap içine tahta kaşıkları yerleştirin. Rendelenmiş sabunları da kaşıkların üzerine dağıtın. Kabın içine kaşıkların üzerini geçecek şekilde sıcak su ekleyin. Yaklaşık yarım saat beklettikten sonra kaşıkları durulayın. Ardından güneşte kurumaya bırakın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Faydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyorFaydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyor
Lezzetinden önce sesi mest ediyor!Lezzetinden önce sesi mest ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ünlü sanatçıdan kötü haber

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

İçinde ne şeker var ne de un! Bu pastanın tadı şahane

İçinde ne şeker var ne de un! Bu pastanın tadı şahane

Tel tel ayrılan pastane açması nasıl yapılır?

Tel tel ayrılan pastane açması nasıl yapılır?

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi

Zahmetli ama bir o kadar lezzetli bir MasterChef klasiği

Zahmetli ama bir o kadar lezzetli bir MasterChef klasiği

İlginizi Çekebilir

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Faydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyor

Faydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyor

Mersin'in sembol yemeği kavanoza girdi! Türkiye genelinde yoğun ilgi oluştu

Mersin'in sembol yemeği kavanoza girdi! Türkiye genelinde yoğun ilgi oluştu

Sağlıklı biliyoruz ama fazlası kansere neden olabilir!

Sağlıklı biliyoruz ama fazlası kansere neden olabilir!

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi: 7/24...

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi

Böyle bilmiyorduk! Kemik suyunun azı yarar çoğu zarar

Böyle bilmiyorduk! Kemik suyunun azı yarar çoğu zarar

Koronavirüse yakalanmamak için bol bol yiyin!

Koronavirüse yakalanmamak için bol bol yiyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.