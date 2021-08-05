Gerçek bir İtalyan gibi! Hamuru ve dolgusuyla orijinal ev yapımı tortellini tarifi

Halka şeklindeki makarna mayalanmış hamurdan yapılıyor. Genellikle iç dolgusu kırmızı et, peynir ya da sebzelerden oluşuyor. Bugün sizlerle ıspanak ve peynirden oluşan dolgusuyla lezzetli bir tortellini tarifi paylaşacağız.

ISPANAK VE PEYNİRLİ TORTELLİNİ

MALZEMELER

Hamur:

2 su bardağı un

1 yumurta sarısı

100 ml ılık su

Dolgu:

200 gram ıspanak

200 gr Ricotta peyniri

1 soğan

1 çay kaşığı tuz (veya zevkinize göre)

Sos:

100 gram tereyağı

1-2 diş sarımsak

tatmak için parmesan

HAZIRLANIŞI

Dolguyu hazırlayın. Taze ıspanak kullanıyorsanız, dikkatlice yıkayın, kurutun ve doğrayın. Ispanak donmuşsa, buzunu çözün, süzün ve doğrayın. Bir tavada biraz yağ ısıtın ve ara sıra karıştırarak ıspanakları yaklaşık 7-9 dakika kızartın.

Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Hazırlanan ıspanağı ayrı bir kaba alıp tavaya biraz sıvı yağ (1 yemek kaşığı) ekleyin, ardından soğanı yumuşayana kadar (yaklaşık 5 dakika) soteleyin. Ispanağa ricotta ve sotelenmiş soğanı ekleyin ve karıştırın.

Bir tencereye su doldurun, tuz ekleyin, kaynayana kadar orta ateşte koyun. Hamuru hazırlayın. Tarifi takip ederek tüm malzemeleri birleştirin, bir süre iyice yoğurun (önce bir mikser kullanabilir, ardından hamuru elinizle dövebilirsiniz). Daha sonra hamuru ikiye bölün ve kurumaması için her birini plastik sargıya sarın.

10-15 dakikada (30 dakika daha da iyi olur) hamuru açın ve uzun, ince dikdörtgen şeritler halinde açın. Hamur ne kadar ince olursa o kadar iyidir.

Dolguyu bir kat hamurun üzerine yayın, tortellini istenen boyutta yapın. Doldurma şeridini başka bir hamur tabakasıyla örtün. Her bir tortelliniyi oluşturmak için hamur katmanlarının birleştiği yere parmaklarınızla bastırın.

Tortelliniler hazır olduğunda hemen kaynayan tuzlu suya atın. Yüzeye çıktıklarında 3-4 dakika daha pişirin ve delikli kepçe ile bir tabağa alın.

Sosu hazırlayın. Tereyağını eritin ve preslenmiş sarımsakla karıştırın. Tortelliniyi bir kaseye koyun (yapışmamaları için dibine biraz sos dökün), sosu tortellini üzerine yayın, rendelenmiş parmesan serpin ve herhangi bir yeşillik ile süsleyin. Afiyet olsun.



