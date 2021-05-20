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Gerçek Gökçe Kırgız kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökçe Kırgız gerçek adı ne?

20.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde şarkıcı Gökçe Kırgız hem şarkısını hem de adını çaldığını iddia ettiği Merve Doğan'la isim mücadelesi vermişti. "Gökçe Kırgız" isminin ve şarkının asıl sahibi gerçek Gökçe Kırgız bugün 20 Mayıs tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki gerçek Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kaç yaşında, nereli? Gökçe Kırgız gerçek adı ne? İşte yanıtı...

Gerçek Gökçe Kırgız kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökçe Kırgız gerçek adı ne?

Henüz 17 yaşındayken bir şarkı ile tanınan şarkıcı Gökçe Kırgız hem şarkısını hem de adını çaldığını iddia ettiği Merve Doğan'la isim mücadelesi vermişti. O isim ve şarkının gerçek sahibi Gökçe Kırgız bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki gerçek Gökçe Kırgız kimdir?

GÖKÇE KIRGIZ OLAYI NEDİR?

Olayın esas kadını, henüz 17 yaşında genç bir kız iken 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısının sözlerini yazan ve besteleyen Gökçe Kırgız'dır. O dönemler YouTube çok yeni bir mecra olduğu için bir şarkının ün kazanması daha kolay olsa da 2006 senesinde bu şarkı pek çok şarkıyı geride bırakıp herkesin diline pelesenk olmuştu.
Bu kadar fazla bilinirliğin sonrasında ana haber bültenlerine kadar çıkarılan Gökçe, kariyerine üniversite okuyarak devam etmek istediğini ve müzik sektörüne girmeyi şu anlık düşünmediğini ifade etmiştir.

Kolay yoldan para kazanmak yerine çalışıp çabalayarak bir şeyler yapmayı seçen Gökçe'nin başına bu karardan sonra olmadık bir iş gelmiştir. Gökçe Kırgız'ın piyasada olmamasını fırsat bilen Merve Doğan ismindeki bir kız, Gökçe'nin ismini kullanarak önce bir Facebook hesabı açmıştır.

Ardından 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısını söyleyerek kendi fotoğraflarından bir klip hazırlamış ve bu hesaptan paylaşmıştır. Sonrasında mekân sahiplerine de kendini 'Gökçe Kırgız' olarak tanıtarak pek çok yerde sahneye çıkmaya başlamıştır.

Fakat gerçek Gökçe'nin sesini bilenler ve bazı mekân sahipleri, Merve'nin sesinin aynı olmadığını anlayınca kimlik sormaya başlamışlardır. Sonrasında Merve Doğan bu duruma da bir çare bulmayı başarmıştır. Mahkemeye başvurarak kısa sürede adını 'Gökçe Kırgız' olarak değiştirmiş ve böylece her şeye kaldığı yerden devam etmiştir. Kimlik sayesinde her şey yasallaşmış ve yine 'Gökçe Kırgız' ismiyle bir internet sitesi açarak sahne almaya devam etmiştir.

Hatta bir programda gerçek Gökçe'nin sesini kendi sesiymiş gibi Bülent Ersoy'a dinletebilecek kadar duruma kendini inandırmıştır. Zamanla pek çok müzisyen ve yapımcıyı da tufaya düşürmüş olan Merve, 2017 senesinde Suat Ateşdağlı'yla 'Son Rötuş' adında bir single çıkarmıştır. Gerçek Gökçe'nin parçasıysa 'YouTube'da milyonları aşarken Turkcell üzerinden 686 bin indirmeye ulaşmış ve 2008'de dijital ortamdaki başarısı için ödüle layık görülmüştür.

Merve tüm bu oyunları çevirirken Gökçe, İlyas Tetik, Edem Sökmen, Barış Engürlü gibi önemli isimlerle çalışarak söz ve bestesi kendine ait olan pek çok parçayı stüdyo ortamında seslendirmiştir. 2015 senesinde Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümüne girerek bu işin eğitimini almıştır. Geçtiğimiz günlerde 'Magazin Noteri' programına katılmış olan Gökçe, sadece şarkısının değil kimliğinin de çalındığını ifade etmiştir.

Gökçe konudan şöyle bahsetmiştir: "Şarkı değişik isimlerle karşıma çıkmaya başladı. Benim bir şarkının noterde onaylatılması gerektiğinden bile haberim yoktu. En son Almanya üzerinden bir Türk ile bir telif davası yaşadım. Şarkının müzik hakları bende ancak sözleri bende görünmüyor. Bir takım hukuksal yaptırımlara da maruz kaldım. Sözleri başkasında göründüğü için, bir de tazminata mahkum oldum. Bankada çalışırken maaşıma haciz konuldu. Bir kuruş kazanmadan 25 bin lira tazminat ödedim."

Sonradan Gökçe Kırgız olan Merve'nin, hala kendi adını kullanmasından rahatsızlık duyan Gökçe, hukuki yollara başvurmak ve senelerin emek hırsızlığına bir son vermek istediğini de eklemiştir.

GERÇEK GÖKÇE KIRGIZ KİMDİR? GÖKÇE KIRGIZ GERÇEK ADI NE?

6 Nisan 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Gökçe Kırgız, Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Kırgız, lise son sınıfta okurken internet ortamında paylaştığı 'Kalbime Gömerim O zaman' isimli şarkısıyla YouTube'da milyonlarca kez tıklanmış ve Turkcell kullanıcıları tarafından TURKCELL-IM'de 685.413 defa indirilmesiyle beraber, digital müzik alanında ‘2007 MÜYAP Müzik Ödülleri’nde ödül almaya lâyık görülmüştür. Daha sonra söz ve bestesi kendine ait olan ‘Yıldızım’, ‘Hak etmedin’ ve ‘Kıyabilir miyim?’ isimli şarkıları için stüdyoya girmiştir. İlyas Tetik, Erdem Sökmen ve aranjör Barış Engürlü gibi değerli müzisyenlerle çalışan Gökçe Kırgız, 2015 senesinde ise Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü’nde eğitim almaya başlamıştır.


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