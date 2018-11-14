Gerçekten ne yediğinizi bilmeniz için öğrenmeniz gereken 6 ipucu

Bu basit test sayesinde yumurtanın taze olup olmadığını kontrol etmek mümkün. Bir bardak suya bir yumurta koyun. Eğer yumurta suyun dibine batıp yan yatıyorsa tazedir. Ancak yumurta belli bir açıda duruyorsa ürün yaklaşık 1,2 haftalıktır. Eğer yumurta su yüzüne çıkıyorsa yenmek için oldukça eskidir. Yumurtalar tazeliklerini yitirdikçe kabuk kısımlarından daha fazla hava girer.
Bazı üreticiler, çikolatasındaki kakaonun gerçek içerikleri hakkında yalan söyleyebilir. Çikolatayı elinize alın ve kırın. Kırdıktan sonra çıkan sesi dinleyin. Çikolatayı kırarken yüksek bir 'tıklama' sesi duyuyorsanız bu çikolata yüksek kakao yağına sahiptir. Daha düşük kakao yağı içeriğine sahip bar yumuşak ve mat bir ses çıkarır.
Eğer bir karpuz keserseniz ve yüzeyinde çatlaklar görürseniz, onu fırlatmak daha iyidir. Bu çatlaklar, bazı çiftçilerin karpuzları büyütmek için kullandıkları kimyasallardan kaynaklanabilir . Yutulduğunda, bu kimyasallar zehirli zehirlenme gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Organik ve organik olmayan muzlar arasındaki temel fark; geleneksel muzların sentetik gübreler, böcek öldürücüler ve herbisitler kullanılarak yetiştirilebilmesidir. Organik meyve, doğal maddelerin yardımıyla büyür. Birçok insan organik olarak etiketlenmiş muzların daha kolay çürümeye başladığını fark eder.
Muzları seçerken grimsi renklerden kaçının. Bu muzlar lezzetli değildir ve renkleri olgunlaşmadan veya çok uzun süre uygunsuz koşullarda saklandıkları anlamına gelebilir . Canlı sarı rengin muzlarını seçin. Üzerinde benekler bulunan muzlardan uzak durmayın: Bu meyveler tamamen olgunlaşır ve aroması ve lezzeti en iyisidir.
Bazı üreticiler, kurutulmuş meyveleri daha çekici hale getirmek ve renk kaybını önlemek için koruyucu maddeler ekleyebilirler. Bu meyveler sağlığınız için tehlikeli sülfitler içerebilir. Tehlikeyi önlemek için, parlak renkli ve parlak olanlardan ziyade doğal kahverengimsi veya grimsi renklerle kurutulmuş meyveleri seçin .
İyi çilekleri seçmek için birkaç ipucu var. Genellikle olgunlaşmadan önce toplandıklarından, ithal edilenleri almak yerine mevsimde olan yerel çilekleri almaya çalışın. Parlak kırmızı renkteki çilekleri arayın ve kök çevresinde beyaz lekeler olanlardan kaçının . Bu aynı zamanda meyvelerin henüz olgunlaşmadığı anlamına da gelebilir. Aynı boyutta ve mükemmel şekli iyi tat garanti etmediğinden, kusurlu şekillerde ve farklı boyutlarda çilek almaktan korkmayın - mükemmel şekilli meyveler sadece bu şekilde büyüyebilir.
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