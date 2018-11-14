Gerçekten ne yediğinizi bilmeniz için öğrenmeniz gereken 6 ipucu

1. Yumurta testi

Bu basit test sayesinde yumurtanın taze olup olmadığını kontrol etmek mümkün. Bir bardak suya bir yumurta koyun. Eğer yumurta suyun dibine batıp yan yatıyorsa tazedir. Ancak yumurta belli bir açıda duruyorsa ürün yaklaşık 1,2 haftalıktır. Eğer yumurta su yüzüne çıkıyorsa yenmek için oldukça eskidir. Yumurtalar tazeliklerini yitirdikçe kabuk kısımlarından daha fazla hava girer.

2. Çikolata çubuğundaki ses testini uygulayın



Bazı üreticiler, çikolatasındaki kakaonun gerçek içerikleri hakkında yalan söyleyebilir. Çikolatayı elinize alın ve kırın. Kırdıktan sonra çıkan sesi dinleyin. Çikolatayı kırarken yüksek bir 'tıklama' sesi duyuyorsanız bu çikolata yüksek kakao yağına sahiptir. Daha düşük kakao yağı içeriğine sahip bar yumuşak ve mat bir ses çıkarır.

3. Kırık karpuzları atın



Eğer bir karpuz keserseniz ve yüzeyinde çatlaklar görürseniz, onu fırlatmak daha iyidir. Bu çatlaklar, bazı çiftçilerin karpuzları büyütmek için kullandıkları kimyasallardan kaynaklanabilir . Yutulduğunda, bu kimyasallar zehirli zehirlenme gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.