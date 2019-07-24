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Gergedan böceği şaşkınlık oluşturdu

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GÜNDEM  | 24.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Bilecik ve yöresinde türüne az rastlanan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde görüldü.

Gergedan böceği şaşkınlık oluşturdu

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde vatandaşların masasına davetsiz misafir olarak gelen gergedan böceği şaşkınlık oluşturdu. Sakarya’dan tatilini geçirmek için Düzmeşe Köyüne gelen Mesut Yıldırım, köy kahvesinde oturduğu sırada masaya gelen davetsiz misafiri görünce gözlerine inanamadı. Çevredekiler, ilk başta sıradan bir böcek sandıkları ve dikkatli baktıklarında gergedan böceği olduğunu anladılar.

'İLK GÖRDÜĞÜMÜZDE SIRADAN BİR BÖCEK SANDIK'

Mesut Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Köy kahvesinde oturduğum sırada masanın hemen ortasına düşen böceği ilk gördüğümüzde sıradan bir böcek sandık. Dikkatli baktığımızda boynuzunu gördüğümüzde gergedan böceği olduğunu anladık. Gergedan böceğin ilimizde görüldüğünü daha önce duymadım işitmedim. Ülke genelinde türüne az rastlanan bir böcek türüymüş. Masamızda beş dakika kadar oyalanan gergedan böceği uçarak gözden uzaklaştı” ifadesinde bulundu.

Gergedan böceği şaşkınlık oluşturdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bilecek gergedan böceği

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