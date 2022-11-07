MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Geri zekalı' demişti! Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme

'Geri zekalı' demişti! Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme

07.11.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ilginç bir göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın tuvalette fotoğraf çekenlere dair sözlerinden sonra Erbil tuvalette poz verip bir de ünlü televizyoncuya göndermede bulundu. Müge Anlı tuvalette fotoğraf çektirenler için 'geri zekalı' demişti!

'Geri zekalı' demişti! Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme

Müge Anlı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tuvaletten poz paylaşanlara sitem etmişti "Millet gidiyor, tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet bu tuvalet! Işık güzelmiş… Sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak, ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler" demişti.

"Bak ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, geri zekalı' diyorum" yorumunda bulunan Müge Anlı'ya Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den gönderme geldi.

Babasını kandırdılar! O anları paylaşıp yalvardı Babasını kandırdılar! O anları paylaşıp yalvardı
Tuvalet isyanı sosyal medyada olay oldu! Gelen cevap bomba Tuvalet isyanı sosyal medyada olay oldu! Gelen cevap bomba

Yasmin Erbil tuvaletten yaptığı bir paylaşıma "Sorry Müge Anlı" yazarak dikkat çekti.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş bitmedi! Twitter'dan bombaladıSavaş bitmedi! Twitter'dan bombaladı
AK Parti etkinliğinde şarkıları çalınınca kızdı! O sözlere yanıt gecikmediAK Parti etkinliğinde şarkıları çalınınca kızdı! O sözlere yanıt gecikmedi
'Bu kadarı da olmaz artık' dedirten soru! 'Eşim sayfa açıp cinsel organını paylaşıyor! Bir de...''Bu kadarı da olmaz artık' dedirten soru! 'Eşim sayfa açıp cinsel organını paylaşıyor! Bir de...'
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Müge Anlı Yasmin Erbil sosyal medya ali erbil

En Çok Okunan Haberler

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!

Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

"Midem bulandı" yorumları gelince...

"Midem bulandı" yorumları gelince...

İlginizi Çekebilir

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.