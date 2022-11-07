'Geri zekalı' demişti! Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme

Müge Anlı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tuvaletten poz paylaşanlara sitem etmişti "Millet gidiyor, tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet bu tuvalet! Işık güzelmiş… Sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak, ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler" demişti.

"Bak ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, geri zekalı' diyorum" yorumunda bulunan Müge Anlı'ya Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den gönderme geldi.

Yasmin Erbil tuvaletten yaptığı bir paylaşıma "Sorry Müge Anlı" yazarak dikkat çekti.





