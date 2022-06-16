Gerilim filmi değil gerçek! 40 sene önce yasak aşk yüzünden karısını öldürdü lağım çukuru katil kocanın foyasını ortaya çıkardı

Dünyanın konuştuğu olay 1982 senesinde gerçekleşti! Çiftçilik yaparak geçimini sürdüren David Venables, karısının kendisini aldattığından şüphelendi. Brenda Venables 1982 yılında ani bir şekilde ortadan kayboldu. Polis ekipleriyle iletişime geçen 'acılı koca' uzun süre gözyaşı döktü. Çiftlik evinin yakınındaki her yer arandı, helikopterler çalışmalarda bulundu. Talihsiz kadın asla bulunamadı.

BAKICIYLA YASAK AŞK YAŞADI KARISINI ÖLDÜRDÜ SUÇU SERİ KATİLE ATTI

Aradan geçen 40 senenin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı! Filmlere konu olacak olayın aslı tüm dünyayı şok etti! Annesinin bakıcısıyla aşk yaşayan adamın bu durumun ortaya çıkmasından sonra karısını öldürdüğü ve cesedini de çiftlik evinin yakınlarına gömdüğü ortaya çıktı. Tüm bu detayların yanı sıra karısını öldüren adamın suçu o dönem popüler olan bir seri katile yıkmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında...

1982 senesinde gerçekleşen olayın devamında polis ekipleri yoğun bir araştırma yaptı. Hem nehirler hem göller detaylı bir şekilde arandı. Kadının yakınları Brenda'nın psikolojisinin iyi olmadığını intihar etmiş olabileceğini söyledi. Daha sonra soruşturma kapandı.

LAĞIM ÇUKURU KATİL KOCAYI YAKALATTI!

Aradan geçen yıllaırn ardından gizem çözüldü. İngiltere'nin Worcester bölgesindeki çiftlik satıldı. Altyapı çalışmaları yapılırken ortaya çıkan kemikler ve kafatası soruşturmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. DNA araştırmaları sonucunda parçaların seneler önce ortadan kaybolan Brenda Venables'e ait olduğu tespit edildi.

Katil koca, ortaya çıkan gerçeklerin ardından gözaltına alındı. David Venables'in annesinin bakıcısıyla aşk yaşadığı bu nedenle karısını öldürdüğü iddialar arasında...



