Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Hindistan Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hindistan Deniz Kuvvetleri, Basra ve Umman Körfez’lerinde görev ya da geçiş yapan Hindistan bayraklı gemilerin güvence altına alınması adına gemileri bölgeye sevk etti” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, donanmaya ait Chennai ve Sunayna savaş gemilerinin deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere Umman ve Basra Körfezi’ne sevk edildiğ, Hindistan donanmasına ait uçakların da bölgede havadan gözetim yaptığı belirtildi.
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