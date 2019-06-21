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Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 21.06.2019 21:07 | Son Güncelleme

Hindistan Deniz Kuvvetleri, İran ve ABD arasında yaşanan İHA geriliminin ardından, Umman ve Basra Körfezi’ne iki savaş gemisi sevk etti.

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Hindistan Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hindistan Deniz Kuvvetleri, Basra ve Umman Körfez’lerinde görev ya da geçiş yapan Hindistan bayraklı gemilerin güvence altına alınması adına gemileri bölgeye sevk etti” ifadeleri yer aldı.

gemi

Açıklamada, donanmaya ait Chennai ve Sunayna savaş gemilerinin deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere Umman ve Basra Körfezi’ne sevk edildiğ, Hindistan donanmasına ait uçakların da bölgede havadan gözetim yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN abd savaş gemisi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
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