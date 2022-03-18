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Gerilim Ölümsüz filmi konusu nedir? Ölümsüz filmi oyuncuları kimlerdir? Ölümsüz filmi kaç yılında vizyona girdi?

18.03.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümsüz filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde yer alıyor. Gerilim ve gizem tutkunlarının kaçırmaması gereken Ölümsüz filmi her dakikasında konusu ile izleyiciyi saran bir hikayeye sahip. Ölümsüz filminin oyuncu kadrosu da konusu kadar dikkat çekiyor. Ölümsüz filminin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. İşte Ölümsüz filmine dair detaylar!

Gerilim Ölümsüz filmi konusu nedir? Ölümsüz filmi oyuncuları kimlerdir? Ölümsüz filmi kaç yılında vizyona girdi?

Ölümsüz filmi, gerilim, aksiyon ve fantastik türlerinde bir Amerikan yapımıdır. Ölümsüz'ü daha önce izleyenler film hakkında az çok bir bilgiye sahiptir. Ancak adını ilk kez duyanlar hemen Ölümsüz filmi konusu ve oyuncu kadrosu şeklinde araştırmalara başlıyor. Ölümsüz filmine dair merak edilenleri haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ölümsüz filmi, hep tekrarlayan bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu alıyor. Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğunu anlar. Ölümünün arkasındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı amaçlamaktadır.

ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Joe Carnahan'ın üstlendiği Ölümsüz filmi gerilim ve gizem türlerinde bir yapımdır. Filmin oyuncu kadrosunda Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso, Annabelle Wallis, Michelle Yeoh, Selina Lo, Ken Jeong yer almaktadır.

ÖLÜMSÜZ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Başrollerinde Frank Grillo, Mel Gibson ve Naomi Watts'ın yer aldığı Ölümsüz filmi 2000 yılında vizyona girmiş bir Amerikan yapımıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Mel Gibson Naomi Watts
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