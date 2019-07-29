Germencik'te eski başkan yeni başkanı CİMER'e şikayet etti

Yapılan işlemde ne kent estetiğine ne de SİT alanına zarar gelecek bir durum olmadığını belirten mevcut Başkan Fuat Öndeş, “Maalesef yaptıkları tuvalet kanalizasyon kodunun altında kalıyor. Camide de tuvalet yok. Tuvalet ihtiyacı vatandaşın en elzem ihtiyacıdır. SİT alanı dışında kalan bölüme dokuya uygun olarak yapacağımız bu tuvalet ile halkın sorununu çözmeye çalışıyoruz. Eski Başkan Ümmet Akın’ın bu tutumunu anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Germencik Kent Meydanı’na yapılacak olan yeni tuvalet ile ilgili olarak Belediye’nin İmar Müdürünü aradığını ve ‘İstediğin yere şikayet edebilirsin’ cevabını aldığını belirten Ümmet Akın, CİMER’e yaptığı şikayette; “Germencik ilçesi Germencik Kent Meydanı’nda önceki dönem yapılan düzenlemede 1/1000 ve 1/5000’lik imar planı ilçe belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanı olarak meclislerden geçirilip onaylanmıştır. Kültür Varlıkları SİT kurulundan da görüş alınarak onaylanmıştır. Kent Meydanı’na Türk evi, oyun parkı, saat kulesi, süs havuzu, iki adet de şadırvan ve yeraltı tuvaletleri yapılmış bulunmaktadır. Yeni yönetim imar planı değişikliği yapmadan kurul kurul görüşleri alınmadan yeraltı tuvaletini iptal edip meydanın düzenini ve görüntüsünü bozarak havuz kenarına tuvalet yapılma çalışmalarını başlatmıştır. Kanuna aykırı olan bu durumun acilen durdurulmasını talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.