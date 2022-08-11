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Gezgin eş anlamlısı nedir? Gezginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime dağarcığı bakımından çok zengin olan bir dildir. Farklı dillerden kelimeler zamanla dilimize yerleşmiştir. Her kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bazen de tek bir anlamı olan kelimeler, yöre farklılığı ya da kullanılan alan bakımından farklılık gösterir. Gezgin kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Seyyah, gezici, gezmen gibi eş anlamlıları vardır. Gezgin kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gezgin eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gezgin eş anlamlısı nedir? Gezginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gezgin, sıfat türünde bir kelimedir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça kullanılır. Gezgin eş anlamlısı olan kelimeler çeşitlilik gösterir. Ancak hepsi aynı anlama gelmektedir. Cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler.

Gezgin kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gezgin kelimesi için sıfat türünde tek bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

  • Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan kimse, gezici, gezmen, seyyah.
    Örnek cümle:
    "Yabancı gezginlerin Türkiye üzerine kitaplarında da meddahlar ve hikayelerinin konuları üzerine bilgi buluruz. (Metin And)"

Gezgin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Gezmen, gezici, seyyah kelimeleri gezgin yerine cümle içinde kullanılabilir. Ancak Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre ülkemizin çeşitli yörelerinde gezgin kelimesi başka anlamlara da gelebiliyor. Bu durumun bazı örnekleri şunlardır:

Isparta, Denizli, Çankırı, Muğla, Kırklareli, Çorum ve Diyarbakır gibi şehirlerimizin bazı bölgelerinde gezgin çok gezen kişi için kullanılırken Isparta'nın Tahtacı köyünde seyyar satıcılara gezgin denir.

Ankara Türk Dil Kurumu yayınına göre Kars ve köylerinde gezgin kelimesi uykuda gezen, uyurgezer kimseler için kullanılır.

Gezginin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Çünkü dilimizde her kelime birden fazla anlama sahip olabilir. O kelimenin hangi anlamda ve ne sebeple kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılması gerekir.

Gezginin eş anlamlısı olan ve gezgin kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bilinen en ünlü gezginlerden biri de Evliya Çelebi'dir.
  • Seyyah oldum dolaştım şu alemi ah güzelim! Senin gibi bir vefasız görmedim ben! (Barış Manço)


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