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Gezinmek eş anlamlısı nedir? Gezinmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Kelime hazinesi oldukça geniştir. Farklı dillerden bazı kelimeler alıp sözcük dağarcığına katmıştır. Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Gezinmek kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Dolanmak, dolaşmak, seyran etmek kelimeleri gezinmek yerine kullanılabilir. Gezinmek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gezinmek eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gezinmek eş anlamlısı nedir? Gezinmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı ve kullanım alanı olabilir. Gezinmek de böyle bir kelimedir. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıklıkla kullanılır. Dolaşmak, gezmek, seyran etmek kelimeleri gezinmek kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır.

Gezinmek kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gezinmek fiili için farklı tanımlar yapar. Biri müzik alanındadır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek cümlelerden bazıları şu şekildedir:

  • Eğlenmek, vakit geçirmek için gezmek, dolaşmak, seyran etmek.
    Örnek cümle:
    "Başı bir düşünce ile ağırlaşmış gibi öne düşük, elleri cebinde geziniyordu. (Peyami Safa)"

  • Belirli bir çevre içinde gezip durmak.
    Örnek cümle:
    "Bir akşam rıhtım boyunda geziniyordum. (Sait Faik Abasıyanık)"

  • Müzik alanında kullanımının tanımı da şu şekildedir: Özellikle doğaçtan yapılan müzikte, ezgiyi beli bir makam anlayışı içinde değişik perdeler üzerinde çalmak, dolaşmak.

Gezinmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Seyran etmek, dolaşmak, gezmek, gezinmek kelimeleri gezinmenin eş anlamlısı olan kelimelerdir. Gezinmek yerine cümle içinde kullanılabilir. Hangi anlamı ile kullanıldığının belirlenmesi gerekir.

Halk arasındaki söylenen bir ifadesi de tuvalete gitmek durumu için kullanılır. Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre farklı bölgelerde farklı anlamlar için de kullanılır. Örneğin Zonguldak'ın bazı bölgelerinde baştan savmak anlamına gelir.

Gezinmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek de mümkün olacaktır. Gezinmek eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı cümle örnekleri şunlardır:

  • İşin gücün boş boş gezinmek!
  • Bütün gün bizim evin önünde dolaşıp duruyor.


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