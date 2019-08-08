Ghost Recon Breakpoint ve fazlası Gamescom’da oynanabilinecek

Firma, ayrıca farklı isimlere de ev sahipliği yapacak. Breakpoint’e ulaşmak isteyenler 6.1 numaralı salona gidebilirler. Ayrıca Rainbow Six Siege’in yeni sezonuna göz atmak isterseniz de Ubisoft’un stantına uğrayabilirsiniz.

Ubisoft Gamescom’a ayrıca yeni spor aksiyon temalı oyunu Roller Champions’ı da getirecek. 3E 2019’da duyurulan oyun ücretsiz, PVP moduna sahip ve iki takımın karşılıklı kapışmasından ibaret.

Ek olarak Watch Dogs Legion, Just Dance 2020, Trials Rising ve Brawlhalla oyunları da stantta gösterilecek. Eğer bu yıl Gamescom’a gidemeyecekseniz üzülmenize gerek yok. Firma, mini etkinlikleri olan Ubisoft Experience’i de duyurdu. Bu etkinlikler:

2.1.Birmingham, İngiltere (Insomnia Gaming festivali) 24-25 Ağustos

2.Sidney, Avustralya (Roundhouse) 14-15 Eylül

3.Paris, Fransa (Paris Games Week) 30 Ekim – 3 Kasım

Journey, iOS platformuna çıktı



