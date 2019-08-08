Mynet Trend

Ghost Recon Breakpoint ve fazlası Gamescom’da oynanabilinecek

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 08.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Ubisoft’un Gamescom 2019’da oyunculara sunacağı sürprizler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Eğer bu yıl Gamescom’daki yerinizi alacaksanız Ghost Recon Breakpoint oynama şansına erişeceksiniz demektir.

Ghost Recon Breakpoint ve fazlası Gamescom’da oynanabilinecek

Firma, ayrıca farklı isimlere de ev sahipliği yapacak. Breakpoint’e ulaşmak isteyenler 6.1 numaralı salona gidebilirler. Ayrıca Rainbow Six Siege’in yeni sezonuna göz atmak isterseniz de Ubisoft’un stantına uğrayabilirsiniz.

Ubisoft Gamescom’a ayrıca yeni spor aksiyon temalı oyunu Roller Champions’ı da getirecek. 3E 2019’da duyurulan oyun ücretsiz, PVP moduna sahip ve iki takımın karşılıklı kapışmasından ibaret.

Ek olarak Watch Dogs Legion, Just Dance 2020, Trials Rising ve Brawlhalla oyunları da stantta gösterilecek. Eğer bu yıl Gamescom’a gidemeyecekseniz üzülmenize gerek yok. Firma, mini etkinlikleri olan Ubisoft Experience’i de duyurdu. Bu etkinlikler: 

2.1.Birmingham, İngiltere (Insomnia Gaming festivali) 24-25 Ağustos
2.Sidney, Avustralya (Roundhouse) 14-15 Eylül
3.Paris, Fransa (Paris Games Week) 30 Ekim – 3 Kasım

Journey, iOS platformuna çıktı


Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı! Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı!
The Surge 2 için ikinci kapalı beta süreci başlıyorThe Surge 2 için ikinci kapalı beta süreci başlıyor
iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecekiPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ghost Recon Breakpoint Ubisoft

En Çok Okunan Trend Haberler

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

İğrenç olayda yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Yine ayarını kaçırdı boyuyla oynadı! Dalga konusu oldu

Yine ayarını kaçırdı boyuyla oynadı! Dalga konusu oldu

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Journey iOS platformuna çıktı

Journey iOS platformuna çıktı

The Surge 2 için ikinci kapalı beta süreci başlıyor

The Surge 2 için ikinci kapalı beta süreci başlıyor

iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek

iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek

İstanbul Havalimanı'nda robot dönemi başladı

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

WWE 2K20 için geri sayım başladı

Tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor! Geri sayım başladı

iPhone XI ile iPhone XS arasında gibi farklar olacak?

Eylül'de satışa sunulacak! İşte diğerlerinden farkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.