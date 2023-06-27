Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit'in sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit, son dönemin ilgiyle takip edilen oyuncuları arasında yer alıyor. Özel hayatını ekranlardan uzak yaşamayı tercih eden Yiğit'in eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Feyyaz Yiğit, 2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile dünyavine girdi. Sosyal medyayı aktif kulllanan ünlü ismin eşi Sedef İnanç, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

1988 yılında Düzce'de dünyaya gelen Feyyaz Yiğit, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim bölümünü bitirdi. Ardından Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümüne girdi.

Üniversite sonrası reklam ajansında çalışmaya başladı. O dönem çalıştığı reklam ajansında yaptığı işler sayesinde Okan Bayülgen'le tanışan ve Bayülgen'in o dönemki programı olan Disko Kralı'nın içeriklerini yapan ekibe dâhil oldu, bir süre sonra programın müzik grubunda gitar çalmaya başladı

2012 yılında yayınlanan 'Feyyaz' isimli diziyle, Türkiye'deki ilk profesyonel web dizisinin yaratıcısı oldu.

Senarist ekibi içinde yer aldığı iki filmde rol alan Feyyaz Yiğit, 2018 yılında gerçekleştirilen 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, Ölümlü Dünya filmindeki rolüyle Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

2021 yılı başından bu yana, Aziz Kedi ile birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını ve başrolünü üstelendiği Gibi isimli internet dizisinde yer alıyor. Dizi, Exxen platformunda izleyicisi ile buluşuyor.



