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Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit'in sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

27.06.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi projelerle izleyicisinin karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Kendine has tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Feyyaz Yiğit'in sır gibi sakladığı eşinin kim olduğu ortaya çıktı. Eşi, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit'in sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit, son dönemin ilgiyle takip edilen oyuncuları arasında yer alıyor. Özel hayatını ekranlardan uzak yaşamayı tercih eden Yiğit'in eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Feyyaz Yiğit, 2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile dünyavine girdi. Sosyal medyayı aktif kulllanan ünlü ismin eşi Sedef İnanç, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

gibi feyyaz yiğit 2

1988 yılında Düzce'de dünyaya gelen Feyyaz Yiğit, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim bölümünü bitirdi. Ardından Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümüne girdi.

gibi feyyaz yiğit

Üniversite sonrası reklam ajansında çalışmaya başladı. O dönem çalıştığı reklam ajansında yaptığı işler sayesinde Okan Bayülgen'le tanışan ve Bayülgen'in o dönemki programı olan Disko Kralı'nın içeriklerini yapan ekibe dâhil oldu, bir süre sonra programın müzik grubunda gitar çalmaya başladı

Feyyaz Yiğit eşi 2

2012 yılında yayınlanan 'Feyyaz' isimli diziyle, Türkiye'deki ilk profesyonel web dizisinin yaratıcısı oldu.

Feyyaz Yiğit eşi 3

Senarist ekibi içinde yer aldığı iki filmde rol alan Feyyaz Yiğit, 2018 yılında gerçekleştirilen 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, Ölümlü Dünya filmindeki rolüyle Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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2021 yılı başından bu yana, Aziz Kedi ile birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını ve başrolünü üstelendiği Gibi isimli internet dizisinde yer alıyor. Dizi, Exxen platformunda izleyicisi ile buluşuyor.

Feyyaz Yiğit eşi

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