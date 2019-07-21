'Gıda katkı maddeleri tat bağımlılığı yapıyor'

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, hemen hemen her gıdanın için çeşitli nedenlerle konulan gıda katkı maddeleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulundu. Dr. Aktaş, “Gıda katkı maddeleri çeşitli amaçlarla gıdanın içine konulmuş normalde içinde bulunmayan maddelerdir. Raf ömrünü uzatmak, belli bir lezzeti tutturmak veya tat bağımlılığı yapmak için kullanılıyor. İnsanlar o ürünü tükettiklerinde başka bir ürünü yemesinler diye içine katıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu maddelerin gıdanın kendi bünyesinde olmadığını hatırlatan Dr. Aktaş, “Dışardan birtakım kimyasallar ekliyorsunuz. Bu kimyasalların insan sağlığına bir faydası yok. Endüstrinin daha fazla kar elde edilmesi için bu kimyasallar kurulmuş” diye konuştu.

“BAĞIMLILIK YAPAN HER MADDE ZARARLIDIR”

Tat bağımlığına dikkat çeken Dr. Aktaş, “Bağımlılık yapan her madde insan sağlığına zararlıdır. Hastalarımız diyor ki ‘hocam falanca marka çikolatadan akşam bir kavanoz yemeden uyuyamıyorum, bana sadece onu verin’. Falanva marka yiyince oluyor da filanca markayı versek olmuyor mu? Diyorum. ‘Onu yiyemem hocam özellikle falanca marka olacak’ diyor. Bu tat bağımlılığı endüstri müşteriyi kendisine bağlamak için kullanıyor. Bu da aşırı gıda tüketimini getiriyor. Aşırı gıda tüketimi obeziteye, diyabete en önemlisi kalp damar hastalıklarına yol açıyor” dedi.