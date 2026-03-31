Gıda mühendisinden çiğ tavuk uyarısı: Bu hatayı yapıyorsanız risk altındasınız!

Çiğ tavuk yıkanırsa ne olur? Mutfakta farkında olmadan yapılan bu alışkanlık, zararlı bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Kimileri için son derece masum olan bu soru gıda mühendisleri için ciddi bir sağlık sorunu. Gıda Mühendisi Tuğba Pırıltı, mutfakta yapılan bu tehlikeli gıda güvenliği konusu hakkında uyarılarda bulundu. İşte tavuğu yıkamanın ortaya çıkardığı riskler.

Gökçen Kökden

Mutfakta çoğu kişinin temizlik amacıyla yaptığı tavuk yıkama davranışı, aslında düşündüğünüz kadar masum değil. Uzmanlara göre bu davranış, zararlı bakterilerin yayılmasına neden olarak sağlığınızı riske atabiliyor.

Gıda Mühendisi Tuğba Pırıltı "tavuk yıkandığında ne olur?" sorusuna cevap verdi.

Çiğ tavukta bulunabilecek mikroorganizmalar, yıkama sırasında oluşan su sıçramalarıyla mutfağın farklı noktalarına kolayca yayılabilir. Yapılan görüntüleme çalışmalarında, bu sıçramaların mutfak dolaplarına, evyeye ve hatta tavana kadar ulaştığı tespit edilmiştir. Üstelik bu mikroorganizmalar yalnızca yüzeylerle sınırlı kalmayıp saçınıza ve cildinize de bulaşabilir.

Tavuk yıkandığında bu mikroorganizmalar etraftaki mutfak ekipmanlarına ve tüketime hazır gıdalara da bulaşabilir. Bu tür çapraz bulaşmalar ise gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir.

Tavuğu güvenli şekilde temizlemenin en etkili yolu onu pişirmektir. Yıkamak ise temizlemek yerine olası kir ve mikroorganizmaların mutfağa yayılmasına neden olur.

TAVUK PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tavuk pişirirken yapılan en yaygın hataların başında, etin yeterince pişirilmemesi gelir. İç kısmı çiğ kalan tavukta zararlı bakteriler yaşamaya devam edebilir. Ayrıca çiğ tavukla temas eden kesme tahtası, bıçak ve mutfak yüzeylerinin temizlenmemesi de çapraz bulaşmaya neden olur.

Bir diğer önemli hata ise tavuğu oda sıcaklığında uzun süre bekletmektir. Bu durum bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlar. Çözülmüş tavuk tekrar dondurulmamalı, çözdürme işlemi mutlaka buzdolabında yapılmalıdır.

TAVUK NASIL GÜVENLE PİŞİRİLİR?

Tavuğun güvenli şekilde tüketilebilmesi için iç sıcaklığının en az 75 dereceye ulaşması gerekir. Etin iç kısmında pembe renk kalmaması ve suyunun berrak olması, doğru piştiğinin en önemli göstergelerindendir.

Fırında, tavada ya da ızgarada pişirirken tavuğun her tarafının eşit şekilde ısı aldığından emin olunmalıdır. Kalın parçalar mümkünse kesilerek daha homojen pişirme sağlanabilir.

Ayrıca pişirme sırasında kullanılan ekipmanların temizliğine dikkat edilmeli, çiğ ve pişmiş gıdalar asla aynı yüzeyde buluşturulmamalıdır.

