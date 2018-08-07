Gıda mühendisleri itiraf etti! İşte mide bulandıran gerçekler

Gıda Mühendisleri Odası pek çok gıda mühendisinin işlerini kaybetmek uğruna bu tip yerlerdeki mutfaklar hakkında insan sağlığını tehdit eden tüm bu gerçekleri denetimin arttırılması gibi nedenlerle anlatıyor.

Antibiyotikli reçel "Reçel üretimi yapan bir firmada kazana bir su bardağı toz kimyasal karıştırılıyordu. Bir gün bu kimyasalı tedarikçiden ben teslim aldım. Hemen faturaya baktıp araştırdım. Bir çeşit antibiyotik. Patronla tartıştık. İşten ayrıldım"

Küllü helva! "Tahin ve tahin helvası üretilen işyerinde Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde ürünün kül miktarı yüksek çıktı. Düşürmenin tek yolu, susamı sertleştirmek için kullanılan sönmüş kirecin uzaklaştırılması. Kabul ettiremedim"

Zehirleyen dondurma "Bir dondurma fabrikasında şekil veren makineden çıkan hatalı dondurmaları bir varilde biriktirip sonra yeniden üretime katıyorlardı. Bu sebeple çocuk zehirlenmeleri meydana geldi."

Kurtlu kuruyemiş "Soğuk hava deposu yeterli olmadığından kuruyemişte kurtlanmaların önüne geçemedik. Depo, kurtlanmış ceviz içi ve kelebek kozalarıyla dolu bademle doldu... Kurtlu cevizler, ceviz tozu; kelebek kozalarıyla dolu badem kayısı çekirdeğiyle yarı yarıya karıştırılarak badem toz haline getirildi ve piyasaya sürüldü."