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Gıda mühendisleri itiraf etti! İşte mide bulandıran gerçekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

Türkiye'de yemek fabrikası, catering şirketi ya da restoran gibi yerlerde çalışan gıda mühendisleri kan donduran gerçeği duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar...

Gıda mühendisleri itiraf etti! İşte mide bulandıran gerçekler

Gıda Mühendisleri Odası pek çok gıda mühendisinin işlerini kaybetmek uğruna bu tip yerlerdeki mutfaklar hakkında insan sağlığını tehdit eden tüm bu gerçekleri denetimin arttırılması gibi nedenlerle anlatıyor.

Antibiyotikli reçel "Reçel üretimi yapan bir firmada kazana bir su bardağı toz kimyasal karıştırılıyordu. Bir gün bu kimyasalı tedarikçiden ben teslim aldım. Hemen faturaya baktıp araştırdım. Bir çeşit antibiyotik. Patronla tartıştık. İşten ayrıldım"

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Küllü helva! "Tahin ve tahin helvası üretilen işyerinde Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde ürünün kül miktarı yüksek çıktı. Düşürmenin tek yolu, susamı sertleştirmek için kullanılan sönmüş kirecin uzaklaştırılması. Kabul ettiremedim"

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Zehirleyen dondurma "Bir dondurma fabrikasında şekil veren makineden çıkan hatalı dondurmaları bir varilde biriktirip sonra yeniden üretime katıyorlardı. Bu sebeple çocuk zehirlenmeleri meydana geldi."

Kurtlu kuruyemiş "Soğuk hava deposu yeterli olmadığından kuruyemişte kurtlanmaların önüne geçemedik. Depo, kurtlanmış ceviz içi ve kelebek kozalarıyla dolu bademle doldu... Kurtlu cevizler, ceviz tozu; kelebek kozalarıyla dolu badem kayısı çekirdeğiyle yarı yarıya karıştırılarak badem toz haline getirildi ve piyasaya sürüldü."

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Et işletmesinde 'yalan' sorgusu "Bir et işletmesine iş başvurusunda bulundum. Bana, "İyi yalan söyleyebilir misin?" diye soruldu. "Hayır" cevabını verdim. Bu, işi kaybettiren cevap oldu. Denetlemede "herhangi bir usulsüzlük yok" demem gerekiyormuş

Tekrar tekrar pişirilen tavuk "Yemek fabrikasında sulu tavuk yemeklerinden kalan tavuk etleri akşamları yıkanıp ertesi günkü yemeklerde kullanılıyordu. Karşı çıkınca patronla aramızdaki anlaşmazlık büyüdü. Artık dışarda sulu yemek yemiyorum...

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Çalıştığım firmada artık bozulmaya ramak kalmış tavuk butları, yarı fiyatına alınıp, soslayıp baharatlanarak, müşteriye fırında tavuk olarak veriliyor. Karşı çıktığınızda, patron üzerinize yürüyebiliyor."

Yapay yoğurt! "Süt ürünleri üreten firmada yapay koruyucuyla yoğurtların ömrü bir ay kadar uzatılıyordu. Bir ay sonra iade gelen yoğurtların küflü kısmının sıyrılarak kalan kısım lokantalara ucuza satılıyordu.

Denetime gelenlerin içinde gıda mühendisi yoktu. Çuval çuval katkı maddesini süt tozu zannediyorlardı."

Fast Food zehir yuvasıymış! Stadyumda Sosisli! Stadyumun olmazsa olmazlarından sosisli her zaman temiz yerlerde üretilmiyor.

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Çalışanlar Kötü şartlarda pişirilen ve uzun süre pişirme suyunun içinde kaldığını ifade ediyor. Bundan daha kötü olan durum ise; suyun içinde bekletilen ve satılmayan sosislerin yeniden buzdolabına koyularak, ertesi gün satılması!

Yine bir fast food çalışanının açıklamasına göre Nuggets'lar bilindiği gibi taze tutulmuyor! Buzluktan gün içinde çıkarılan ve çıkarıldığı gibi kızartılması gereken bu yiyecekler uzun zaman dışarıda kaldıktan sonra kızartılıyor.

Restoranda limondan uzak durun Bir restoran çalışanı ise genelde restoranların mutfağında tutulan limonların her bakteriyi aldığını ve bekletilen limonların müşterilerin içeceeklerine atıldığını söyledi.

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Buz makineleri pis! Uzun yıllar boyunca burada çalışan kişiler, bu ürünün olduğu makinenin yıkanmadığını ve uygun koşullarda kullanılmadığını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sokak yemekleri restoranlar

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