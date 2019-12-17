Gıda takviyesiyle başladığı sektöre fabrika kuracak

Firmayı Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yönden dönüştüğü yıllarda kurduklarını dile getiren Alimoğlu, "Son 20 yılda dünyada ve Türkiye'de insanların sağlıklı beslenmeye ilişkin farkındalığı arttı. Özellikle de ailelerin çocuklarının zihinsel ve fiziksel gelişimine gösterdikleri duyarlılık da benzer şekilde gelişti. Bugün geldiğimiz konum itibarıyla baktığımızda ekibimizin ortak gayretleriyle ortaya çıkan bu başarı hikayesinden ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Kendi alanımızda 'Hep daha iyisini nasıl yapabiliriz?' sorusunu canlı tutuyoruz." dedi.

Mesleğine başladıktan sonra eczacılık pazarını analiz eden Alimoğlu, gıda takviyesi alanında yerli firmaların olmadığını, yabancı şirketlerin de kısıtlı sayıda ürünle pazarda yer aldığını gördü. Bunun üzerine gıda takviyesi üretimine başlayan Alimoğlu, sıfırdan başladığı sektörde geride bıraktığı 15 sene sonunda hedefine ulaştı. Orzaks İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretim yapabilecekleri tesis bulamadıkları yıllarda balık yağı ve probiyotik içeren ürünleri ithal ettiklerini anlatarak, bugün sektördeki çoğu gıda takviyelerini üretir hale geldiklerini söyledi.

Distribütörlük yerine yerinde üretmeyi tercih etti

Alimoğlu, pazara girdiklerinde yurt dışında hazır markaların distribütörlüğünü alıp onu ülkede pazarlamanın daha kolay ve karlı olduğunu anlatarak, bu yolu seçmediklerini, her zaman üretmek için çabaladıklarını vurguladı.

Kendi markalarını oluşturmak için mücadele ettiklerini ifade eden Selman Alimoğlu, "Yıllar içerisinde satış hacmimiz arttı ve 2012 yılında üretimimizi Türkiye'de gerçekleştirmek üzere fabrikamızı kurduk. 2019 yılında üretim standartlarımızı daha da geliştirmek adına üretim faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz daha kompleks bir fabrika kurma kararı aldık." diye konuştu.

İlaç üretim merkezi için 50 milyon liralık yatırım

İstanbul'da 10 bin metrekare kapalı alanda 50 milyon liralık bir yatırımla fabrika kuracaklarını söyleyen Alimoğlu, tesisin inşaatının sürdüğünü kaydetti.

Alimoğlu, yeni tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

"Likit, sert kapsül, yumuşak kapsül, tablet, toz dolum üretimimizi tek merkezde bir araya getiriyoruz. Yeni fabrikamızı şubat ayından itibaren kademeli olarak devreye alacağız. Yeni yatırımımızın bize getireceği çok önemli kazanımlar olacak. Bir ilaç üretim standardı olan GMP sertifikalı ürünler üreteceğiz. İhracat kabiliyetimiz katlanarak artacak. Daha da önemlisi büyük Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları gerçekleştireceğiz."

