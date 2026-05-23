YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı

Yoğun tempoda market alışverişi yaparken pratik ürünlere yönelmek oldukça cazip geliyor. Üstelik bazıları sağlık açısından da risk taşıyabilir. Uzmanlara göre, markette mümkünse uzak durmanız gereken 7 ürün…

Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı
Sedef Karatay Bingül

Hazır doğranmış meyveler, paket salatalar veya önceden hazırlanmış karışımlar zamandan tasarruf sağlasa da uzmanlara göre bazı ürünler hem bütçeyi zorluyor hem de gereksiz ambalaj kullanımına neden oluyor.

1. PAKETLİ HAZIR SALATALAR

Hazır salata kitleri pratik görünse de fiyat-performans açısından oldukça pahalı olabilir. Ayrıca doğranmış sebzeler daha hızlı bozulduğu için raf ömürleri de kısa oluyor. Bir marul veya göbek salata satın alıp evde hazırlamak hem daha ekonomik hem de daha uzun ömürlü bir seçenek.

Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı 1

2. ŞİŞELENMİŞ SU

Uzmanlara göre satılan birçok şişe su aslında arıtılmış musluk suyundan oluşuyor. Temiz içme suyuna erişimin olduğu yerlerde sürekli plastik şişe tüketmek gereksiz maliyet yaratıyor. Ayrıca plastik atıkların çevreye verdiği zarar da giderek büyüyor.

Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı 2

3. HAZIR DOĞRANMIŞ MEYVELER

Marketlerde satılan doğranmış karpuz, kavun veya meyve tabakları büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bütün meyve satın almak çok daha ekonomik. Üstelik meyveyi kendiniz seçtiğinizde daha olgun ve lezzetli ürünlere ulaşabilirsiniz. Kesilmiş meyveler daha hızlı bozulabiliyor ve hijyen açısından risk taşıyabiliyor.

Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı 3

4. DONDURULMUŞ ETLER

Etleri uzun süre saklamak için dondurmak mantıklı olsa da birkaç gün içinde tüketilecek ürünlerde taze et daha iyi sonuç veriyor. Taze kırmızı et veya tavuk, çözülmüş ürünlere göre daha iyi tat ve doku sunuyor.

Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı 4

5. HAZIR PANKEK KARIŞIMLARI

Hazır pankek karışımları büyük kolaylık sağlıyor gibi görünse de çoğu zaman içine yine süt, yumurta ve yağ eklemek gerekiyor. Un, kabartma tozu ve tuz kullanarak evde hazırlanan karışımlar hem daha ekonomik hem de katkı maddesi açısından daha sade olabiliyor.

6. HAZIR SALATA SOSLARI

Vinegret tipi salata soslarını evde hazırlamak oldukça kolay. Bir ölçü sirkeye iki ölçü zeytinyağı ekleyip biraz tuz, hardal veya baharatla lezzetlendirmek yeterli oluyor. Böylece aylarca dolapta bekleyen hazır sos şişelerine ihtiyaç kalmıyor.

Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı 5

7. BAZI DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER

Bezelye, mısır ve edamame gibi ürünler dondurulmaya uygun olsa da bazı sebzeler aynı performansı göstermiyor. Özellikle brokoli çözüldüğünde lastik gibi bir kıvam alabiliyor. Dondurulmuş biberler de çıtırlığını kaybediyor. Meyveler ise daha çok smoothie veya komposto yapımında tercih edilmeli.

Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı 6

UZMANLARDAN TASARRUF VE SAĞLIK UYARISI

Uzmanlar, işlenmiş ve önceden hazırlanmış ürünlerin genellikle daha pahalı olduğunu ve fazla ambalaj nedeniyle çevre yükünü artırdığını belirtti. Evde hazırlanan basit alternatifler ise hem bütçeyi koruyor hem de daha sağlıklı bir beslenme düzenine katkı sağlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcak havada et saklarken bu kurala dikkatSıcak havada et saklarken bu kurala dikkat
Bilim kanıtladı! Daha uzun yaşamanıza yardımcı 5 besinBilim kanıtladı! Daha uzun yaşamanıza yardımcı 5 besin

Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme market zararlı alışkanlıklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.