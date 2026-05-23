Gıda uzmanları marketten asla almamanız gereken 7 ürünü açıkladı

Hazır doğranmış meyveler, paket salatalar veya önceden hazırlanmış karışımlar zamandan tasarruf sağlasa da uzmanlara göre bazı ürünler hem bütçeyi zorluyor hem de gereksiz ambalaj kullanımına neden oluyor.

1. PAKETLİ HAZIR SALATALAR

Hazır salata kitleri pratik görünse de fiyat-performans açısından oldukça pahalı olabilir. Ayrıca doğranmış sebzeler daha hızlı bozulduğu için raf ömürleri de kısa oluyor. Bir marul veya göbek salata satın alıp evde hazırlamak hem daha ekonomik hem de daha uzun ömürlü bir seçenek.

2. ŞİŞELENMİŞ SU

Uzmanlara göre satılan birçok şişe su aslında arıtılmış musluk suyundan oluşuyor. Temiz içme suyuna erişimin olduğu yerlerde sürekli plastik şişe tüketmek gereksiz maliyet yaratıyor. Ayrıca plastik atıkların çevreye verdiği zarar da giderek büyüyor.

3. HAZIR DOĞRANMIŞ MEYVELER

Marketlerde satılan doğranmış karpuz, kavun veya meyve tabakları büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bütün meyve satın almak çok daha ekonomik. Üstelik meyveyi kendiniz seçtiğinizde daha olgun ve lezzetli ürünlere ulaşabilirsiniz. Kesilmiş meyveler daha hızlı bozulabiliyor ve hijyen açısından risk taşıyabiliyor.

4. DONDURULMUŞ ETLER

Etleri uzun süre saklamak için dondurmak mantıklı olsa da birkaç gün içinde tüketilecek ürünlerde taze et daha iyi sonuç veriyor. Taze kırmızı et veya tavuk, çözülmüş ürünlere göre daha iyi tat ve doku sunuyor.

5. HAZIR PANKEK KARIŞIMLARI

Hazır pankek karışımları büyük kolaylık sağlıyor gibi görünse de çoğu zaman içine yine süt, yumurta ve yağ eklemek gerekiyor. Un, kabartma tozu ve tuz kullanarak evde hazırlanan karışımlar hem daha ekonomik hem de katkı maddesi açısından daha sade olabiliyor.

6. HAZIR SALATA SOSLARI

Vinegret tipi salata soslarını evde hazırlamak oldukça kolay. Bir ölçü sirkeye iki ölçü zeytinyağı ekleyip biraz tuz, hardal veya baharatla lezzetlendirmek yeterli oluyor. Böylece aylarca dolapta bekleyen hazır sos şişelerine ihtiyaç kalmıyor.

7. BAZI DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER

Bezelye, mısır ve edamame gibi ürünler dondurulmaya uygun olsa da bazı sebzeler aynı performansı göstermiyor. Özellikle brokoli çözüldüğünde lastik gibi bir kıvam alabiliyor. Dondurulmuş biberler de çıtırlığını kaybediyor. Meyveler ise daha çok smoothie veya komposto yapımında tercih edilmeli.

UZMANLARDAN TASARRUF VE SAĞLIK UYARISI

Uzmanlar, işlenmiş ve önceden hazırlanmış ürünlerin genellikle daha pahalı olduğunu ve fazla ambalaj nedeniyle çevre yükünü artırdığını belirtti. Evde hazırlanan basit alternatifler ise hem bütçeyi koruyor hem de daha sağlıklı bir beslenme düzenine katkı sağlıyor.