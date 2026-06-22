Gidenler bin pişman! Avrupa'nın en hayal kırıklığı yaratan turistik noktası belli oldu

Fiyat karşılaştırma platformu Idealo tarafından yapılan araştırmada Avrupa'nın en popüler turistik noktaları ziyaretçi değerlendirmelerine göre analiz edildi. Kalabalık yoğunluğu, temizlik, eğlence değeri ve genel memnuniyet gibi kriterlerin dikkate alındığı çalışmada listenin ilk sırasında Fransa'daki Versailles Sarayı yer aldı.

Fransa Kralı XIV. Louis tarafından yaptırılan ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan saray, ihtişamına rağmen ziyaretçilerden yoğun eleştiri aldı. Özellikle ziyaretçilerin yaklaşık üçte biri aşırı kalabalıktan şikâyet etti.

Bazı turistler uzun kuyruklar, ek ücretler ve yoğun insan trafiği nedeniyle sarayı rahat gezemediklerini belirtti.

BARCELONA'NIN SİMGESİ DE LİSTEDE

Listenin ikinci sırasında İspanya'nın Barcelona kentindeki Park Güell yer aldı.

Ünlü mimar Antoni Gaudí'nin imzasını taşıyan park, renkli tasarımı ve sıra dışı mimarisiyle tanınsa da bazı ziyaretçiler giriş ücretini yüksek buldu. Özellikle yokuşlu ulaşım ve kalabalık ortam nedeniyle birçok turist beklentilerinin karşılanmadığını ifade etti.

Buna karşın bazı ziyaretçiler ise parkın fotoğraf çekmek için harika manzaralar sunduğunu ve sabah saatlerinde ziyaret edilmesi halinde daha keyifli bir deneyim yaşanabileceğini belirtti.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞAPEL DE ELEŞTİRİLERDEN KAÇAMADI

Listenin üçüncü sırasında ise Vatikan'daki Sistina Şapeli yer aldı.

Michelangelo'nun eşsiz tavan freskleriyle dünya çapında ün kazanan yapı, sanatseverlerin en önemli duraklarından biri olarak görülüyor. Ancak ziyaretçilerin önemli bir bölümü aşırı kalabalık nedeniyle eserleri rahat inceleyemediklerini söyledi.

Bazı turistler girişten şapele ulaşmanın uzun sürdüğünü, içeride ise omuz omuza dolaşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

AVRUPA'NIN EN ABARTILAN TURİSTİK YERLERİ

Araştırmaya göre 2026 yılının en abartılan turistik noktaları şöyle sıralandı: